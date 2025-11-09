محافظة سوهاج: انهيار كوبري مشاة خارج الخدمة في العتامنة بطما| تفاصيل

أعلنت محافظة سوهاج، في بيان عاجل اليوم، انهيار كوبري مشاة قديم ومتهالك خارج الخدمة على ترعة الإبراهيمية بقرية العتامنة التابعة لمركز طما، وذلك خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، دون أية تداعيات أو خسائر نتيجة الحادث.

انتقل مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني حول الكوبري حرصا على سلامة المواطنين، وقامت مديرية الموارد المائية والري والوحدة الهندسية بإجراء المعاينة الفنية، وإعداد تقرير تفصيلي حول أسباب الانهيار والإجراءات اللازمة لتأمين الموقع.

محافظة سوهاج

وأوضحت المعاينة الأولية أن الكوبري المنهار قديم ومتهالك، وخارج الخدمة منذ فترة، حيث تم منع المواطنين من استخدامه لعدم صلاحيته.

و يوجد بدائل آمنة بالقرية لعبور المواطنين، منها كوبري من الناحية القبلية يبعد نحو 370 مترًا، وآخر من الناحية البحرية يبعد حوالي 450 مترًا، وقد بدأت مديرية الموارد المائية والري بالفعل في إزالة سطح الكوبري المنهار لتأمين الموقع ومنع أي مخاطر محتملة.

وأثبتت المعاينة أن الانهيار شمل البلاطة الأولى من الناحية الغربية، مما أدى إلى سقوط أجزاء محدودة داخل الترعة دون أي تأثير على حركة المواطنين وأن الكوبري لا يتم استخدامه لعبور المواطنين، حيث أنه من المنشآت القديمة التي تجاوز عمرها أكثر من 30 عامًا، وتم منع العبور عليه رسميًا لعدم صلاحيته للاستخدام، خاصة مع إنشاء 2 كوبري كبدائل ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بمركز طما.

وتتابع محافظة سوهاج الموقف لحظة بلحظة بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري والجهات المعنية، حرصًا على سلامة المواطنين، وضمان استمرار تنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بجميع مراكز المحافظة.