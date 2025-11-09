قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ سوهاج يتفقد مقر اللجنة العامة استعدادًا لانطلاق انتخابات النواب 2025

جانب من جولة محافظ سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق انتخابات مجلس النواب، أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، جولة ميدانية مسائية لتفقد مقر اللجنة العامة للانتخابات بسوهاج.

ومدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية بنات التي تم تخصيصها كمقر انتخابي، حيث تابع جاهزيتها لاستقبال الناخبين يومي الاثنين والثلاثاء 10 و11 نوفمبر الجاري، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، ووفقاً لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

محافظة سوهاج

رافق المحافظ خلال الجولة كل من "اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج، وتاج أبو سداح رئيس حي شرق، وعلاء شعراوي رئيس حي غرب" .

وقد استهل محافظ سوهاج الجولة بتفقد مقر اللجنة العامة للفرز بشركة الغزل بحي غرب سوهاج، موجها بتوفير سيارة إسعاف، وسيارة حماية مدنية ومراجعة السادة القضاة في توفير الخدمات الطبية اللازمة، وشدد المحافظ على متابعة أعمال النظافة العامة.

ورفع الإشغالات، وكفاءة الإنارة داخل وخارج اللجان، فضلاً عن التأكد من توافر وسائل الراحة اللازمة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مع توفير مظلات ومقاعد وأماكن انتظار مناسبة.

وتفقد المحافظ تجهيزات لجنتين فرعيتين بمدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانوية بنات، موجها بتوفير الاتاحة اللازمة لذوي الإعاقة، وزيادة خدمة إضافية من خلال توفير معاون لذوي الإعاقة بالتنسيق مع التضامن الاجتماعي للتيسير عليهم في العملية الإنتخابية، على أن يتم تجهيز استراحة بكل مقر انتخابي لوكلاء ومندوبي المرشحين.

ووجه بضرورة عمل السيولة المرورية المطلوبة للوصول من وإلى اللجان بسهولة ويسر، وعدم دخول أي من الأجهزة التنفيذية داخل اللجان من إلا من خلال الهيئات القضائية.

وأكد المحافظ خلال جولته على أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية لضمان سير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر، مشددًا على توفير بيئة آمنة ومنظمة داخل وخارج المقار الانتخابية، والتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية لتأمين اللجان، وضمان سلامة المواطنين والقائمين على العملية الانتخابية.

وأشار "سراج" إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز عدد 598 مقر انتخابي يضم 641 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، لاستقبال 3 مليون و375 ألف و 700 ناخب ممن لهم حق التصويت.

ولفت إلى تفعيل غرف العمليات الفرعية بجميع الوحدات المحلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة.

واختتم المحافظ جولته بتوجيه الشكر لكافة الأجهزة الأمنية والتنفيذية، مثمنًا دورهم في دعم وإنجاح الاستحقاق الانتخابي، ومؤكدًا على أهمية خروج العملية الانتخابية في محافظة سوهاج بصورة مشرفة تليق بالمواطن السوهاجي ووعيه الوطني.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج انتخابات مجلس النواب انتخابات محافظ سوهاج

طريقة عمل مشروب المغات بكل سهولة

للسيدات.. كيف تخففين من متاعب ما قبل الحيض(PMS) ؟

صبا مبارك تثير الجدل ببدلة كلاسيك مكشوفة الظهر

هيفاء وهبي تتألق بفستان ملفت فى حفلتها بالأردن

