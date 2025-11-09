محافظ سوهاج: التزمنا بالحياد الكامل ولا خروقات خلال فترة الصمت الانتخابي

أكد اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، أن المحافظة استعدت مبكرًا لانطلاق المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، موضحًا أن الأجهزة التنفيذية والأمنية تابعت بدقة فترة الصمت الانتخابي التي بدأت منذ يوم الخميس الماضي.

وأشار محافظ سوهاج، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، مع الاعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، إلى أن غرفة عمليات المحافظة لم ترصد أي تجاوزات أو خروقات خلال فترة الصمت، مؤكدًا أن دعوة المواطنين للمشاركة لا تُعد مخالفة، بل تأتي في إطار التوعية بأهمية المشاركة السياسية.

641 لجنة انتخابية و176 مرشحًا فرديًا

وأوضح سراج أن محافظة سوهاج تضم 641 لجنة فرعية و8 لجان عامة، موزعة على مستوى المراكز والمدن، ومقسمة إلى جزأين لضمان سهولة التنظيم.

وأضاف أن إجمالي المرشحين بالمحافظة يبلغ 176 مرشحًا على المقاعد الفردية، إلى جانب 14 مرشحًا على القائمة الوطنية، مشيرًا إلى أن المنافسة في سوهاج تشهد حدة كبيرة نتيجة للطبيعة القبلية والعائلية بالمحافظة.

حياد تام من الأجهزة التنفيذية والأمنية

وشدد المحافظ على أن الأجهزة التنفيذية والأمنية في سوهاج ترفع شعار الحياد الانتخابي الكامل، وتتعامل على مسافة واحدة من جميع المرشحين والأحزاب، لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من الشفافية والنزاهة.

وأضاف محافظ سوهاج أن هناك تعاونًا وتنسيقًا كاملًا مع الأجهزة الأمنية لتأمين اللجان ومنع أي محاولات للتأثير على إرادة الناخبين، مؤكدًا أن الوضع على الأرض مستقر ولم تُسجل أي انحيازات أو تجاوزات حتى الآن.