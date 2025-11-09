قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مباراة حاسمة.. الإعلامي أحمد موسى يقدم حلقة جديدة ببرنامج "على مسؤوليتي"| بث مباشر
سعر الذهب الآن عيار 21 الأحد 9 نوفمبر 2025 وفق آخر تحديث
خزينة الأهلي تنتعش بمكافأة السوبر المصري
خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو
أحمد موسى: الزمالك قدم أداء جيدا رغم الظروف.. والحكم التركي صارم وعادل
أحمد موسى: أداء الأهلي اليوم رائع .. وطاهر محمد طاهر قدم مباراة استثنائية
أحمد بلحاج يتوج بجائزة هداف بطولة السوبر المصري
محمد الشناوي يحصد جائزة أفضل حارس في بطولة كأس السوبر المصري
لأصحاب المعاشات.. كيف تحصل على 3 أضعاف معاشك من البريد؟
الدنماركي بيس توروب يحقق أول بطولة مع النادي الأهلي
أحمد عبد الباسط يكشف سبب إلغاء هدف الزمالك في لقاء السوبر المصري
الأهلي يتوج بكأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي على حساب الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ياسمين عز: لو جوزك أهلاوي اعمليله جيلي أحمر وعصير فراولة حمرا.. ولو زملكاوي طبطبي عليه

ياسمين عز
ياسمين عز
محمود محسن

أكدن الإعلامية ياسمين عز، أنه “أنصح كل سيدة لو جوزك أهلاوي وكسب لازم تدلعيهم وتعمليها أي حاجة حمراء سواء طاجن بامية حمراء أو جيلي ويكون فيه سجادة حمراء على الأرض، عشان الراجل متنكد بقاله كتير وعايز حاجة تفرحه”.

وقالت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه “أوعي تنسي اللب السوبر لو جوزك أهلاوي، ولو جوزك زملكاوي وخسر انتي متعودة على الوضع الحزين، ولو الزمالك خسر خدي جوزك في حضنك واعمليله حاجة تهدي اعصابة واعمليله رز بلبن وليمون وكركديه ونعناع”.

وتابعت مقدمة برنامج “كلام الناس، أنه متأكدة أن الاهلي هيكسب بطولة السوبر المصر أمام الزمالك والاهي هو الفرقة السوبر ووجاه الزمالك 9 مرات في بطولة السوبر المصري فاز الأهلي في 7 والزمالك مرتين”.

ياسمين عز سجادة بامية جيلي اعصاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

الأهلي والزمالك

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة

صورة أرشيفية

9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

حكم نهائي السوبر المصري

مضروب في وشه وممنوع بدوري روشن.. 9 معلومات عن حكم نهائي السوبر

ترشيحاتنا

سعر صرف الدولار

تباين سعر الدولار في مصر ختام تعاملات اليوم

استثمار

برلماني: الحكومة تدعم المستثمرين وتعمل على خلق بيئة جاذبة لرؤوس الأموال

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

وزير التموين يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة توافر السلع الاساسية بالأسواق والتنسيق مع القطاع الخاص

بالصور

عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد

حسن الرداد ووفاء مكي .. نجوم الفن فى عزاء والد محمد رمضان

وفاء مكي
وفاء مكي
وفاء مكي

ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة".. الشرقية تتسلم شتلاتها لبدء الغرس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا
الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا
الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فيديو

عمرو أديب بالجلابية

عمرو أديب يرد على سمر فودة: أعيش في جلباب أبي وحضارة أجدادي

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد