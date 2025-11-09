ياسمين عز: لو جوزك أهلاوي اعمليله جيلي أحمر وعصير فراولة حمرا.. ولو زملكاوي طبطبي عليه

أكدن الإعلامية ياسمين عز، أنه “أنصح كل سيدة لو جوزك أهلاوي وكسب لازم تدلعيهم وتعمليها أي حاجة حمراء سواء طاجن بامية حمراء أو جيلي ويكون فيه سجادة حمراء على الأرض، عشان الراجل متنكد بقاله كتير وعايز حاجة تفرحه”.

وقالت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه “أوعي تنسي اللب السوبر لو جوزك أهلاوي، ولو جوزك زملكاوي وخسر انتي متعودة على الوضع الحزين، ولو الزمالك خسر خدي جوزك في حضنك واعمليله حاجة تهدي اعصابة واعمليله رز بلبن وليمون وكركديه ونعناع”.

وتابعت مقدمة برنامج “كلام الناس، أنه متأكدة أن الاهلي هيكسب بطولة السوبر المصر أمام الزمالك والاهي هو الفرقة السوبر ووجاه الزمالك 9 مرات في بطولة السوبر المصري فاز الأهلي في 7 والزمالك مرتين”.