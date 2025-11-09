ياسمين عز لحكم لقاء القمة: اللي يبص لزيزو وما يصليش على النبي اديله كارت أحمر

أكدت الإعلامية ياسمين عز، أن “النادي الأهلي بيقابل الزمالك في بطولة السوبر المصري وربنا يحرس زيزو ورفاقة من العين ويحنن عليهم الحكم التركي وجمهور الأهلي يخرج من الماتش فرحان ومسبوط”.

وقالت ياسمين عز، خلال تقديمها برنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه أوجه رسالة للحكم التركي، معلقة “ وحياة سمر خانو ومهند وعدنان بك، خليك حنين على لعيبة الأهلي، لو فيه حد وقع اديله فاول، ولو فيه لاعيب غلاوي دخل على لاعيبة الأهلي اديله انذار أو كارت أحمر وأهم حاجة زيزو واللي يبصله بصة وحشة ياخد انذار”.

وتابعت مقدمة برنامج “كلام الناس، أنه متأكدة أن الاهلي هيكسب بطولة السوبر المصر أمام الزمالك والاهي هو الفرقة السوبر ووجاه الزمالك 9 مرات في بطولة السوبر المصري فاز الأهلي في 7 والزمالك مرتين”.