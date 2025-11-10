الإئتلاف المصري لحقوق الإنسان: كثافة واضحة من القبائل خلال انتخابات النواب

أكد سعيد عبد الحافظ، منسق الإئتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، أنه نعمل على مراقبة 20% ممن عدد اللجان الإجمالي على مستوى الجمهورية، والتي يصل عددها لأكثر من 5 ألاف لجنة.

وقال سعيد عبد الحافظ، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “دي أم سي”، أنه قبل فتح باب اللجان، هناك كثافة واضحة من أعضاء القبائل في بعض المحافظات من أسوان وسوهاج والمنيا والبحيرة، مؤكدا ان القبائل حاضرة وبقوة، وهو مؤشر إيجابي.

منسق الإئتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، أن هناك إلتزام واضح من الناخبين، ولا يوجد هناك مشاكل حدثت أمام اللجان، وهي ظارهة مطمئن وإيجابية.