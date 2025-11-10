حق دستوري وواجب وطني.. رئيس جامعة دمنهور يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

أدلى الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، صباح اليوم الإثنين الموافق 10 نوفمبر 2025، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة المحاسب محمد خميس الرسمية المتميزة بمدينة دمنهور.

عقب الإدلاء بصوته .. أكد الدكتور إلهامي ترابيس، أن المشاركة في العملية الانتخابية تعد استحقاقا دستوريا و واجبا وطنيا، و ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية، تجسد وعي المواطنين بشكل عام وإيمانهم بدورهم المحوري في بناء مؤسسات الدولة، وتعبر عن مدى الوعي الاجتماعي والثقافي والسياسي لدى طلاب الجامعة بشكل خاص، كما تعد آلية لغرس قيم الولاء والانتماء لديهم، للانخراط في الحياة السياسية، والاستفادة من طاقاتهم وأفكارهم البناءة، وانعكاس ذلك على تحقيق الاستقرار المجتمعي واستكمال مؤسسات الدولة.

وأشار "ترابيس" إلى أن مجلس النواب يعَد أحد دعائم الحياة التشريعية في مصر، ويسهم في دعم الاستقرار السياسي وتعزيز خطط التنمية الشاملة، موضحا أن مشاركته تأتي انطلاقًا من إيمانه العميق بأهمية الانخراط في الاستحقاقات الوطنية التي تعكس إرادة الشعب المصري، وتسهم في ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ودعا الدكتور إلهامي ترابيس، جموع الناخبين، ولاسيما طلاب ومنتسبي الجامعة، إلى المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري المهم، للمساهمة في دعم مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الدولة حرصت على توفير كافة السبل التي تضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مؤكدًا على ثقته في وعي الشعب المصري وحرصه الدائم على أداء دوره الوطني والمجتمعي بكل مسؤولية.

هذا وقد أشاد "ترابيس" بدور الهيئة الوطنية للانتخابات في تقديم العديد من التيسيرات التي من شأنها تسهيل ممارسة المواطنين، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لحقهم الدستوري في الاقتراع، والإجراءات المتبعة لتمكين المواطنين من الإدلاء بصوتهم الانتخابي بشكل صحيح.

جدير بالذكر أن اللجان الانتخابية فتحت أبوابها صباح اليوم الإثنين أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأول من التصويت بالمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، على مدار اليوم وغدا الموافقين 10 و11 نوفمبر 2025.