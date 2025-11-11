محافظ البحيرة تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب.. وتدعو المواطنين للمشاركة الإيجابية

أدلت محافظ البحيرة الدكتورة جاكلين عازر، صباح اليوم الثلاثاء، بصوتها الانتخابي في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب لعام 2025، وذلك وسط أجواء من التنظيم والانضباط والإقبال الملحوظ من المواطنين.

وعقب الإدلاء بصوتها، أعربت محافظ البحيرة عن فخرها واعتزازها بالمشهد الانتخابي الحضاري الذي شهدته اللجان الانتخابية، والذي يعكس الوعي السياسي والمسئولية الوطنية للمواطنين وحرصهم على المشاركة الفاعلة في هذا الاستحقاق الدستوري الهام.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري وواجب وطني يعبر عن إرادة الشعب الحرة.

وأشادت محافظ البحيرة بالتنظيم المتميز داخل اللجان، وبالجهود المكثفة للأجهزة التنفيذية في توفير الأجواء الملائمة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وثمنت محافظ البحيرة الدور الوطني لقضاء مصر الشامخ في الإشراف على العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية، وجهود رجال الشرطة في تأمين اللجان الانتخابية والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، مؤكدة أن هذه المنظومة المتكاملة تجسد صورة مشرفة لمصر أمام العالم.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر الدعوة لجميع أبناء محافظة البحيرة إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات، مؤكدة أن كل صوت يمثل لبنة في بناء الوطن ودعماً للمسيرة الديمقراطية.