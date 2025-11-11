رئيس شركة أمريكية يتقاضى أجرًا أعلى من "إيلون ماسك" المثير للجدل

أعلنت شركة ريفيان ريفيان الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية عن توقيع رئيسها التنفيذي RJ سكارينج على خطة مكافآت جديدة ضخمة تعتمد كليًا على الأداء، وذلك بعد أيام من الصفقة التاريخية التي حصل عليها إيلون ماسك في تسلا.

تفاصيل الحزمة المالية لرئيس ريفيان

بموجب الخطة الجديدة، تضاعف الراتب السنوي لسكارينج إلى مليوني دولار، لكن الجزء الأكبر من التعويض يأتي من الأسهم والحوافز طويلة الأجل التي ترتبط بتحقيق أهداف محددة للنمو والإيرادات والقيمة السوقية للشركة.

وإذا تمكن من تحقيق جميع الأهداف الموضوعة، فإن إجمالي قيمة الحزمة قد يصل إلى 4.6 مليار دولار.

مقارنة مع صفقة إيلون ماسك

على الرغم من ضخامة المبلغ، فإن الصفقة تظل متواضعة مقارنةً بخطة ماسك الأخيرة التي قد تصل إلى تريليون دولار خلال العقد المقبل، لكنها تمثل خطوة كبيرة بالنسبة لشركة ناشئة مثل ريفيان التي لا تزال تسعى لتعزيز مكانتها في سوق السيارات الكهربائية.

تشمل معايير الخطة الجديدة مضاعفة الإنتاج السنوي، وتحقيق أرباح تشغيلية مستدامة، والوصول إلى تقييم سوقي يفوق 150 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.

ويذكر أن ريفيان لا تزال في مرحلة توسع، مع استعدادها لإطلاق جيل جديد من سيارات R2 الكهربائية ذات الأسعار الأكثر تنافسية.

يرى المحللون أن هذه الحزمة تعكس ثقة مجلس إدارة ريفيان في قدرة سكارينج على قيادة الشركة نحو الربحية بعد سنوات من التحديات الإنتاجية والمالية، خصوصًا في ظل المنافسة المتزايدة في سوق السيارات الكهربائية العالمي.