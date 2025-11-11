قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في ثاني أيام التصويت | توافد أهالى البحيرة أمام لجان انتخاب النواب
بيراميدز يرفض انضمام لاعبيه لمنتخب مصر الثاني.. ما السبب؟
منال عوض: انتظام فتح اللجان الانتخابية بجميع المحافظات وسط إقبال متزايد من المواطنين
عقب التتويج بالسوبر.. شوبير يكشف خطة الأهلي لدعم الفريق
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن استمرار أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك
التعليم تطلق برنامجًا لرفع كفاءة التوجيه الفني
موقع أمريكي: احتياطيات مصر ترتفع مع انتعاش السياحة وتحويلات المغتربين
الطلاق لم يمح الذكريات.. آن الرفاعي تحتفظ بصورها مع كريم محمود عبد العزيز على إنستجرام
قرار رسمي من الكاف يخص مباراة المصري وزيسكو بكأس الكونفدرالية
كلية الطب بالقوات المسلحة .. صرح وطني وإنجازات عالمية
الحبس شهر للإعلامي توفيق عكاشة بسبب 225 ألف جنيه متجمد نفقة لطفله
إمبابة كلها في الشارع.. الأهالي يودعون إسماعيل الليثي بالدموع والدعاء
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حوادث

الحبس شهر للإعلامي توفيق عكاشة بسبب 225 ألف جنيه متجمد نفقة لطفله

مصطفي رجب

عاقبت محكمة الأسرة بمدينة نصر، الإعلامي توفيق عكاشة بالحبس لمدة شهر لامتناعه عن سداد مبلغ مالي 225 ألف جنيه متجمد نفقة طفله.

جاء حبس توفيق عكاشة في الدعوى رقم 2687 لسنة 2025 أسرة مدينة نصر المرفوعة من مطلقته رضا السيد، وطلبت بإلزامه بأداء مبلغ 225 ألف جنيه قيمة نفقة للصغير.

وقد تبين للمحكمة ثراء المدعي وقدرته على الدفع، وأمرته بأداء المبلغ إلا أنه امتنع، فحكمت المحكمة بالحبس لمدة 30 يومًا لامتناعه عن أداء المبلغ.

وكانت المدعية قد قدمت للمحكمة ما يدل علي ثراء المدعي من امتلاك لمزارع خيول وسيارات فارهة وكمبوند الإعلاميين، بعد أن أقام المدعي دعوي تخفيض نفقة مدعيا فقره وعدم قدرته علي الانفاق، إلا أنه قد تبين للمحكمة قدرته وثراؤه فرفضت دعواه التخفيض وأصدرت الحكم بحبسه.

وفي العام الماضي سدد محامي وكيلا عن الإعلامي توفيق عكاشة مبلغ 45 الف جنيه لوقف تنفيذ حكم حبسه 30 يوما في الحكم الصادر ضده من محكمة الأسرة في حالة عدم أداء مبلغ 45 الف جنيه متجمد نفقات لصالح طليقته.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن توجه الإعلامية رضا الكردي طليقة الإعلامي توفيق عكاشة لقسم شرطة أكتوبر أول تطلب تنفيذ حكم نفقة رقم 2131 لسنة 2024، صادر عن محكمة مدينة نصر أول الجزئية لشؤون الأسرة ويتضمن الحكم حبس الإعلامي توفيق عكاشة 30 يوما في حالة الامتناع عن سداد مبلغ 45 الف جنيه متجمد نفقة لصالح طليقته رضا الكردي.

والنفقات خاصة بـ "فرش وغطاء وأجر خادم" لابنهما من ذوي الهمم وتوجه محامي وكيلا عن عكاشة وسدد المبلغ بدلا من الحبس.

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

منتخب مصر

إصابة نجم منتخب مصر للناشئين بالرباط الصليبي

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

صورة الساعة

مقتنيات الزعيم في مزادات العالم| حكاية بيع ساعتين للرئيس جمال عبدالناصر بمليون دولار خلال عام واحد.. ما قصتهما؟

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

رئيس جامعة قنا

رئيس جامعة قنا يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب

اجتماع محافظ المنوفية

مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة على طاولة محافظ المنوفية

فعاليات ثقافية

ثقافة المنوفية: تنظيم 52 نشاطا للارتقاء بالذوق العام وإثراء الوعي خلال شهر نوفمبر

مصطفى كامل وسعد الصغير وعبد الباسط حمودة يشاركون في جنازة إسماعيل الليثي بإمبابة

كلية الطب بالقوات المسلحة .. صرح وطني وإنجازات عالمية

السيدات يدلين بأصواتهن بمدرسة الفاروق عمر في الجيزة

لليوم الثاني في انتخابات 2025.. إقبال كثيف من المواطنين على التصويت بمدرسة الفاروق عمر بالبحر الأعظم

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

