الحبس شهر للإعلامي توفيق عكاشة بسبب 225 ألف جنيه متجمد نفقة لطفله

عاقبت محكمة الأسرة بمدينة نصر، الإعلامي توفيق عكاشة بالحبس لمدة شهر لامتناعه عن سداد مبلغ مالي 225 ألف جنيه متجمد نفقة طفله.

جاء حبس توفيق عكاشة في الدعوى رقم 2687 لسنة 2025 أسرة مدينة نصر المرفوعة من مطلقته رضا السيد، وطلبت بإلزامه بأداء مبلغ 225 ألف جنيه قيمة نفقة للصغير.

وقد تبين للمحكمة ثراء المدعي وقدرته على الدفع، وأمرته بأداء المبلغ إلا أنه امتنع، فحكمت المحكمة بالحبس لمدة 30 يومًا لامتناعه عن أداء المبلغ.

وكانت المدعية قد قدمت للمحكمة ما يدل علي ثراء المدعي من امتلاك لمزارع خيول وسيارات فارهة وكمبوند الإعلاميين، بعد أن أقام المدعي دعوي تخفيض نفقة مدعيا فقره وعدم قدرته علي الانفاق، إلا أنه قد تبين للمحكمة قدرته وثراؤه فرفضت دعواه التخفيض وأصدرت الحكم بحبسه.

وفي العام الماضي سدد محامي وكيلا عن الإعلامي توفيق عكاشة مبلغ 45 الف جنيه لوقف تنفيذ حكم حبسه 30 يوما في الحكم الصادر ضده من محكمة الأسرة في حالة عدم أداء مبلغ 45 الف جنيه متجمد نفقات لصالح طليقته.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن توجه الإعلامية رضا الكردي طليقة الإعلامي توفيق عكاشة لقسم شرطة أكتوبر أول تطلب تنفيذ حكم نفقة رقم 2131 لسنة 2024، صادر عن محكمة مدينة نصر أول الجزئية لشؤون الأسرة ويتضمن الحكم حبس الإعلامي توفيق عكاشة 30 يوما في حالة الامتناع عن سداد مبلغ 45 الف جنيه متجمد نفقة لصالح طليقته رضا الكردي.

والنفقات خاصة بـ "فرش وغطاء وأجر خادم" لابنهما من ذوي الهمم وتوجه محامي وكيلا عن عكاشة وسدد المبلغ بدلا من الحبس.