قرار رسمي من الكاف يخص مباراة المصري وزيسكو بكأس الكونفدرالية

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف " تعديل موعد مباراة المصري البورسعيدي وزيسكو الزامبي في إطار منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لدور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

تعديل الكاف موعد مباراة المصري البورسعيدي ونظيره فريق زيسكو الزامبي جاء لتقام في الثالثة عصر الجمعة الموافق الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري بدلًا من موعدها المحدد سلفُا يوم الأحد 30 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن يستهل الفريق البورسعيدى مبارياته بالمجموعة بملاقاة ضيفه فريق كايزر شيفز الجنوب أفريقي وذلك في السادسة مساء الأحد الموافق الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري باستاد السويس



وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن وجود الزمالك على رأس المجموعة الرابعة، والتي تضم المصري وكايزر تشيفز (جنوب إفريقيا) - زيسكو (زامبيا).

وجاءت مجموعات البطولة كالتالي:

المجموعة الأولى: اتحاد العاصمة (الجزائر) - دجوليبا (مالي) - أولمبيك آسفي (المغرب) - سان بيدرو (كوت ديفوار)

المجموعة الثانية: الوداد (المغرب) - مانياما يونيون (الكونغو الديمقراطية) - عزام (تنزانيا) - نيروبي (كينيا)

المجموعة الثالثة: شباب بلوزداد (الجزائر) - ستلينبوش (جنوب إفريقيا) - أوتوهو (الكونغو) - سينجيدا بلاك ستارز (تنزانيا)

المجموعة الرابعة: الزمالك - المصري - كايزر تشيفز (جنوب إفريقيا) - زيسكو (زامبيا).



وتمتلك فرق بطولة كأس الكونفدرالية هذه النسخة، سجلاً حافلاً بالبطولات الإفريقية المحلية، تجعلها مرشحة للتتوُيج بالقب هذا الموسم وعلى رأسها الزمالك، صاحب لقب البطولة في مرتين سابقتين، وهو أبرز المرشحين هذا الموسم.