رياضة

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن استمرار أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي
علا محمد

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً للجماهير بشان أستمرار المدير الفني  أحمد عبد الرؤوف مع نادي الزمالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وكتب مهيب عبد الهادي :"للنقاش كزملكاوي تفضل أستمرار أحمد عبد الرؤوف وياخد فرصته كاملة أم التعاقد مع جهاز فني أجنبي وأستمراره مساعد له ؟".


وتوج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب بلقب بطولة كأس السوبر المصري للمرة السادسة عشر والخامسة علي التوالي في تاريخه.

وشهدت الساعات الماضية ردود أفعال غاضبة تجاه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب مطالبين إياه بضرورة مراجعة حساباتهم وترتيب أوراق البيت الأبيض.

وقال المصدر إن تصرف زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد تجاهله مصافحة هشام نصر نائب رئيس الزمالك شخصي ولا يدخل فى إطار المخالفات الرياضية.

وأضاف: اللائحة المعمول بها فى بطولة كأس السوبر المصري لا تنص على أي مخالفة ضد زيزو بعد تجاهل مصافحته لـ هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك.

وشدد المصدر علي أن لائحة إدارة المسابقات في اتحاد الكرة تعاقب فقط التصرفات التي ينتج عنها أزمة أو اعتداء جسدي أو لفظي قبل وأثناء وبعد المباراة مشيرا إلي أن زيزو لم يصدر منه أي حالة من هذه الحالات الثلاثة.

الإعلامي مهيب عبد الهادي أحمد عبد الرؤوف الزمالك عبد الرؤوف الأهلي

