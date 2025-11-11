قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

تنمية العلاقات الاقتصادية تتصدر مباحثات السفير المصري ورئيس مكتب التمثيل التجاري بالدوحة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

عقد السفير وليد الفقى، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة قطر، والمستشار التجارى حسام نجم، رئيس مكتب التمثيل التجارى المصرى فى الدوحة، اجتماعًا موسعًا مع الشيخ فيصل بن ثانى بن فيصل آل ثانى، وزير التجارة والصناعة القطرى، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشئون التجارة الخارجية، بحضور مدير وأعضاء إدارة التعاون الدولى والاتفاقيات التجارية بالوزارة، وذلك بمقر وزارة التجارة والصناعة القطرية.

ناقش الجانبان سبل تعزيز وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين مصر وقطر، واستعرضا أحدث التطورات على صعيد التعاون الاستثمارى، والطفرة التى تشهدها الاستثمارات القطرية فى السوق المصرية خلال الفترة الحالية، خاصة فى قطاع التنمية السياحية والعمرانية. وشهد اللقاء الإشادة بمشروع شركة الديار القطرية لإنشاء مدينة سياحية متكاملة بمنطقة علم الروم شرق مرسى مطروح، باستثمارات تبلغ نحو 29.7 مليار دولار، بالتعاون مع الحكومة المصرية.

وتناول الاجتماع الترتيبات الخاصة بالزيارة المرتقبة لوزير الدولة القطرى لشئون التجارة الخارجية إلى القاهرة، لبحث عدد من موضوعات التعاون الثنائى، وبحث سبل إطلاق شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين. كما تم التأكيد على رسائل الطمأنة التى وجهها  الرئيس عبد الفتاح السيسى ودولة رئيس مجلس الوزراء إلى مجتمع الأعمال القطرى، بشأن حرية تحويل الأرباح وتدفقات النقد الأجنبى إلى الخارج دون قيود، بما يعزز ثقة المستثمرين ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصرية.

من جانبه، أوضح الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجارى، أن حجم الاستثمارات القطرية فى مصر بلغ حتى 27 فبراير الماضى نحو 5.4 مليار دولار، موزعة على القطاعات الصناعية والخدمية والتمويلية والسياحية والإنشائية والزراعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال 343 شركة قطرية. وأشار إلى أن هذه الاستثمارات مرشحة للزيادة خلال الفترة المقبلة، فى ظل الفرص الجديدة بمجالات السياحة والفنادق والوقود المستدام والإنتاج الزراعى، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجارى بين البلدين بلغ 129 مليون دولار عام 2024، مع توقعات بزيادته مع تفعيل الشراكة الاقتصادية الشاملة.

