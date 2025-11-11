اصطفاف المواطنين في طابور للرجال وآخر للسيدات أمام لجان الاقتراع بالجيزة

كشف هاني النحاس مراسل صدى البلد، أن اليوم هو يوم الحسم في انتخابات مجلس النواب 2025، لافتا إلى أن اليوم الأول شهد حشدًا متواصلًا بالنسبة للقائمة والمرشحين أكثر اطمئنانا من مرشحي الفردي.



وتابع خلال مداخلة مع الإعلامية سارة مجدي، وأحمد دياب، خلال تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب 2025، على قناة صدى البلد، أن وعي المواطنين يتم ترجمته في الطوابير أمام اللجان الانتخابية وداخل صناديق الاقتراع.



ولفت إلى أنه في بداية التصويت في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب شهد اصطفاف المواطنين في طابور للرجال وآخر للسيدات أمام لجان الاقتراع.



وأكد مراسل قناة صدى البلد من العجوزة، أن محافظة الجيزة بها كتلة تصويتية كبيرة تتجاوز 6 ملايين ناخب، موضحًا أن المنافسة ساخنة وشرسة بمحافظة الجيزة.

