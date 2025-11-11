قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل من المحكمة ضد المتهم بإنهاء حياة صاحب محل مكرونة أبو رجيلة الشهير
علي جمعة: النبي نهانا عن المراء والجدال بغير علم .. لهذا السبب
منخفض جوي يضرب مصر بدءًا من الغد.. والأرصاد تحذر من أمطار وبرودة شديدة
الوطنية للانتخابات: نتعامل مع أي طلبات وفقًا للإجراءات القانونية المقررة
في ثاني أيام انتخابات النواب.. إقبال كثيف أمام اللجان بالبحر الأعظم والمنيب
استبعاد ناخب من التصويت في البحيرة أدلى بصوته بانتخابات مجلس النواب خارج مصر
قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تستقبل شيوخ القبائل وممثلى المجتمع المدني بشمال وجنوب سيناء
موظف يُصاب بأزمة قلبية داخل لجنة انتخابية بالمنيا ووفاته بعد نقله للمستشفى
الهلال الأحمر يطلق القافلة الـ70 من زاد العزة محمّلة بـ8200 طن مساعدات إلى غزة
رئيس لجنة متابعة بالجيزة: جميع اللجان فتحت أبوابها باستثناء لجنة واحدة في البدرشين
إعلام عبري: الولايات المتحدة تخطط لإقامة قاعدة عسكرية في غلاف غزة
وزير قطاع الأعمال العام يتابع آخر مستجدات مشروع الأمونيا الخضراء بشركة النصر للأسمدة
خدمات

عبد العزيز جمال

تشهد مصر بداية موجة من التقلبات الجوية القوية اعتبارًا من غد الأربعاء، وفقًا لما أعلنه الدكتور محمد القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، الذي أكد أن البلاد دخلت بالفعل في المرحلة العميقة من فصل الخريف، موضحًا أن المنخفض الجوي الحالي يُعد أول حالة جوية قوية لهذا الموسم، وسيبدأ تأثيره تدريجيًا على السواحل الشمالية.

بداية تأثير المنخفض الجوي الأربعاء

قال القياتي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، إن المنخفض الجوي سيبدأ بالتأثير على مناطق مرسى مطروح والسلوم وبورسعيد ودمياط وشمال سيناء، حيث ستشهد هذه المناطق أمطارًا خفيفة يوم الأربعاء. 

سقوط أمطار على القليوبية

وأضاف أن التأثير سيستمر حتى يوم السبت المقبل، مترافقًا مع انخفاض واضح في درجات الحرارة يتراوح بين درجتين إلى ثلاث درجات مئوية على أغلب الأنحاء.

سحب منخفضة وأمطار متفاوتة الشدة

وأوضح عضو المركز الإعلامي أن هذا المنخفض سيتسبب في تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق شمال الجمهورية، مما يؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة، قد تصل إلى الرعدية أحيانًا على السواحل الشمالية.

 وأكد أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ستصدر بيانًا تفصيليًا خلال الأيام القادمة لتوضيح تفاصيل الحالة الجوية بدقة ومسار الأمطار وتوزيعها الجغرافي.

برودة ملحوظة وتقلبات في درجات الحرارة

وحذر القياتي من أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة ستشهد تقلبات ملحوظة، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على مدار اليوم، لتصبح الأجواء مائلة للبرودة خاصة في فترات الليل والصباح الباكر، وهو ما يستدعي من المواطنين توخي الحذر وارتداء الملابس المناسبة، خاصة الأطفال وكبار السن.

طقس الثلاثاء قبل بداية المنخفض

من جهة أخرى، أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم  الثلاثاء سيبقى مائلًا للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، بينما سيكون حارًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، في حين تميل الأجواء للاعتدال في أول الليل وتصبح مائلة للبرودة في آخره.

شبورة مائية وأمطار خفيفة متفرقة

وتوقعت الهيئة تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، خاصة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانًا مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

كما أشار الخبراء إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى وحلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

تحذيرات للمواطنين والسائقين

ونصحت هيئة الأرصاد قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية الكثيفة التي قد تتسبب في انعدام الرؤية على الطرق السريعة، مع ضرورة تقليل السرعة واتباع تعليمات المرور لتجنب الحوادث. 

كما طالبت المواطنين بمتابعة النشرات الجوية أولًا بأول لمعرفة تطورات حالة الطقس ومناطق سقوط الأمطار.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وفيما يتعلق بحالة البحرين، أكدت الهيئة أن البحر المتوسط سيشهد حالة من الاعتدال النسبي، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين متر ومترين، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية.

 أما البحر الأحمر فسيكون أيضًا خفيفًا إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين متر و1.75 متر، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

متابعة دقيقة من هيئة الأرصاد

وشدد الدكتور محمد القياتي على أن هيئة الأرصاد تتابع تطورات المنخفض الجوي على مدار الساعة لضمان دقة التحذيرات والتنبيهات الصادرة للمواطنين، مؤكدًا أن الهيئة ستواصل تحديث البيانات بشكل مستمر مع تقدم الحالة الجوية، مشيرًا إلى أن الأجواء خلال الأيام المقبلة ستتسم بتباين واضح بين النهار والليل مع تزايد الشعور ببرودة الطقس ليلًا.

الأرصاد تدعو المواطنين للالتزام بالتعليمات

واختتم القياتي حديثه بدعوة المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن هيئة الأرصاد، والابتعاد عن الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الطقس، مؤكدًا أن الهيئة هي الجهة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن إصدار التنبؤات والتحذيرات الجوية المعتمدة في مصر.

المنخفض الجوي التقلبات الجوية الأرصاد الجوية حالة الطقس طقس الثلاثاء

