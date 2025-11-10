منخفض جوي وأمطار.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

أكد الدكتور محمد القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد بدأت في المرحلة العميقة من فصل الخريف، مشيرًا إلى أن المنخفض الجوي الحالي يُعد الحالة الجوية الأولى القوية لهذا الموسم، والذي بدأ يؤثر على السواحل الشمالية من البلاد.

وأوضح محمد القياتي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المنخفض سيؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة على مناطق شمال الجمهورية، على أن تبدأ الأمطار الخفيفة يوم الأربعاء على مناطق مرسى مطروح والسلوم وبورسعيد ودمياط وشمال سيناء، فيما يستمر تأثيره حتى السبت المقبل مصحوبًا بـ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصل إلى 3 درجات مئوية.

أمطار متفاوتة الشدة

وأشار محمد القياتى، إلى أن الهيئة ستصدر خلال الأيام القليلة المقبلة بيانًا تفصيليًا يوضح تطورات المنخفض الجوي ومسار الأمطار، موضحًا أن الأمطار ستكون متفاوتة الشدة وقد تصل إلى الرعدية على السواحل الشمالية، مع استمرار المتابعة الدقيقة للحالة الجوية أولًا بأول لضمان دقة التحذيرات والتنبيهات الصادرة للمواطنين.