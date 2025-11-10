قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إقبال جماهيري لافت في اليوم الأول لانتخابات النواب بالجيزة وأحمد موسى يشيد بجولة محمد أبو العينين الميدانية
اعتبارا من الغد.. أمطار بعدد من المحافظات تزداد بنهاية الأسبوع| الطقس
البترول: تطبيق الحد الأدني للأجور على عمالة المقاول وصرف مستحقاتهم دون نقصان
وزير الخارجية: نعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام
وزير الخارجية: تقسيم السودان خط أحمر لن نقبله تحت أي ظرف من الظروف
قنصل فرنسا بالإسكندرية : مصر لديها مكانه تاريخية وثقافية وفنية عالمية
وزير الخارجية: منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي وفر منصة مهمة للحوار والتعان
بعد المظاهرات في حُبِّه.. أحمد موسى: النائب محمد أبو العينين يقف بجانب الناس بجد
أخطاء شائعة تؤدي لسحب بطاقة الفيزا داخل الـATM.. كيف تستعيدها؟
تاريخ من الأكاذيب والتحيز ضد مصر.. أحمد موسى يهاجم بي بي سي
الجولة الانتخابية لمحمد أبو العينين في الجيزة تتحول إلى مظاهرة حب وسط إقبال جماهيري واسع
لوائح كأس العالم للناشئين تحسم مصير منافس مصر في الدور 32
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

قنصل فرنسا بالإسكندرية : مصر لديها مكانه تاريخية وثقافية وفنية عالمية

قنصل عام فرنسا بالإسكندرية لينا بلان
قنصل عام فرنسا بالإسكندرية لينا بلان
أ ش أ

أكدت قنصل عام فرنسا بالإسكندرية لينا بلان أن مصر لديها مكانة تاريخية وثقافية وفنية عالمية، خاصة بالنسبة لفرنسا مشيرة إلى أهمية مدينة الإسكندرية على المستوى الثقافي والفني للدول الفرنكفونية. 

قالت بلان - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش المؤتمر الصحفي الذى عقد مساء اليوم، الإثنين، للإعلان عن تفاصيل مهرجان "بوبينات سكندرية " في دورته الخامسة - إن الهدف من إقامة المهرجان هو الانفتاح على الساحة الثقافية السكندرية من خلال استضافة عدد من فناني الثغر الذين سوف يثرون بوجودهم التبادل الثقافي مع ضيوف المهرجان الفرنسيين من المخرجين والمؤلفين والممثليين ، حتى يتحقق هدف وحلم السينما في فتح افاق جديدة للتفكير والنقد و تأمل العالم من حولنا . 

أعربت بلان عن أملها في تحقيق العروض الفنية للافلام المشاركة في المهرجان حالة فنية متميزة من خلال تبادل الافكار والرؤي خلال اللقاءات والندوات التى تقام على هامش المهرجان . 

أضافت لينا بلان أن مهرجان "بوبينات سكندرية" يهدف إلى خلق مساحة للتبادل الثقافي بين مصر و فرنسا ، من خلال عرض مجموعة متنوعة من الأفلام الناطقة بالفرنسية أو المرتبطة بالثقافة الفرنسية ، مترجمة إلى العربية ، بالإضافة إلى نشاطات مصاحبة مثل حلقات نقاش، ورش عمل، و ماستر كلاس .

تابعت بلان أن مهرجان "بوبينات سكندرية " يستمد اسمه من روح السينما القديمة و التاريخ العريق للفن السابع ، ف "البوبينات " هى بكرات أفلام السينما التقليدية قبل عصر العرض الرقمى .

أشارت " قنصل فرنسا بالأسكندرية " إلى أن النسخة الخامسة من المهرجان ، تنطلق السبت القادم بقاعة العروض الفنية بمقر المركز الثقافي الفرنسي بالأسكندرية ، و تستمر لمدة 3 ايام ، ويشارك فيها 7 افلام فرنسية ،كما تضم 3 لجان تحكيم من شباب المخرجين ،و طلاب مدرسة الليسيه الفرنسية ، و جامعة سنجور ، و ذلك لاتاحة الفرصة للتفكير النقدي و التبادل الثقافي بين الاجيال المختلفة ، و يشارك فى الفعاليات نخبة من المخرجين ، و الكتاب و الفنانين الفرنسيين او الناطقين بالفرنسية، و لفيف من الفنانين و المؤثرين في الساحة الثقافية في الاسكندرية .

