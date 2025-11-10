طارق فهمي: القوة الدولية في غزة عليها تحفظات عربية

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن القوة الدولية المقرر انتشارها في قطاع غزة ستبدأ عملها مع مطلع يناير 2026، مشيرًا إلى أن هناك فترة زمنية حالية لتحديد مهامها وطبيعة عملها بشكل دقيق، وفقًا لما سيحدده نص القرار الدولي الصادر بشأنها.

وأوضح طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذه القوة ستكون شبيهة في تكوينها ومهامها بالقوات الدولية العاملة في لبنان، لافتًا إلى وجود تحفظات عربية على المشاركة في تلك القوة، من بينها دولة الإمارات والأردن، اللتان أعلنتا بشكل واضح موقفها بعدم الانخراط في هذه القوة في الوقت الراهن.

وأضاف طارق فهمي، أن المرحلة المقبلة من الاتفاق الجاري بشأن غزة ستتضمن بندًا أساسيًا يتعلق بنزع سلاح حركة حماس ودخول القوة الدولية لتثبيت الاستقرار، مشددًا على أن تأخير الانتقال إلى هذه المرحلة؛ سيعد مضيعة للوقت، خاصة أن التقسيم في غزة بات قائمًا على الأرض بالفعل.

وأشار طارق فهمي، إلى أن هناك مركز تنسيق أمريكي – إسرائيلي يضم أكثر من 40 دولة، معني بمتابعة الملف الميداني والسياسي في غزة، موضحًا أن مهام القوة الدولية ستتضح أكثر؛ بعد الانتهاء من المشاورات الجارية، وتحديد الأدوار بدقة بين الأطراف المشاركة.