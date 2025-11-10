قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025.. تعرف على الشرائح وأماكن الصرف
الكنيست يصادق على مشروع قانون تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين
خلال أيام .. بدء صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025
خالد الغندور: الأهلي يرفع عرضه لتجديد عقد ديانج بطلب من توروب
إشادة حقوقية دولية بأول أيام انتخابات مجلس النواب 2025.. تفاصيل مهمة
مصير أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك بعد خسارة السوبر المصري
متى يتحول المهر إلى المغالاة؟.. أمين الإفتاء يحدد المعيار الصحيح
هشام نصر: تصرف زيزو في حفل التتويج غير منضبط ويستوجب التحقيق
تقرير حقوقي: اليوم الأول من الانتخابات مر بسلام رغم سخونة التنافسية
رئيس الوطنية للانتخابات: استخدام الحبر الفسفوري بعد التصويت يتم في لجان معينة
طارق فهمي: القوة الدولية في غزة عليها تحفظات عربية
بقطع في الرباط الصليبي.. إصابة أدهم فريد تبعده مؤقتا عن منتخب الناشئين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طارق فهمي: القوة الدولية في غزة عليها تحفظات عربية

غزة
غزة
هاني حسين

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن القوة الدولية المقرر انتشارها في قطاع غزة ستبدأ عملها مع مطلع يناير 2026، مشيرًا إلى أن هناك فترة زمنية حالية لتحديد مهامها وطبيعة عملها بشكل دقيق، وفقًا لما سيحدده نص القرار الدولي الصادر بشأنها.

وأوضح طارق فهمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هذه القوة ستكون شبيهة في تكوينها ومهامها بالقوات الدولية العاملة في لبنان، لافتًا إلى وجود تحفظات عربية على المشاركة في تلك القوة، من بينها دولة الإمارات والأردن، اللتان أعلنتا بشكل واضح موقفها بعدم الانخراط في هذه القوة في الوقت الراهن.

وأضاف طارق فهمي، أن المرحلة المقبلة من الاتفاق الجاري بشأن غزة ستتضمن بندًا أساسيًا يتعلق بنزع سلاح حركة حماس ودخول القوة الدولية لتثبيت الاستقرار، مشددًا على أن تأخير الانتقال إلى هذه المرحلة؛ سيعد مضيعة للوقت، خاصة أن التقسيم في غزة بات قائمًا على الأرض بالفعل.

وأشار طارق فهمي، إلى أن هناك مركز تنسيق أمريكي – إسرائيلي يضم أكثر من 40 دولة، معني بمتابعة الملف الميداني والسياسي في غزة، موضحًا أن مهام القوة الدولية ستتضح أكثر؛ بعد الانتهاء من المشاورات الجارية، وتحديد الأدوار بدقة بين الأطراف المشاركة.

غزة قطاع غزة طارق فهمي اخبار التوك شو قوة دولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنان اسماعيل الليثي

نكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة.. وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بمستشفى ملوي بالمنيا

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

اسماعيل الليثي

تفاصيل صادمة.. كيف انتهت حياة إسماعيل الليثي داخل العناية المركزة

الوقاية من الحسد

بعد وفاة إسماعيل الليثي.. روشتة نبوية للوقاية من الحسد والعين

سعر الذهب

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. عيار 21 يشتعل والجنيه الذهب يقفز 800 جنيه

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 10 نوفمبر.. آخر تحديث

إسماعيل الليثي ونجله رضا وزوجته

وفاة الأبن وخلافات الزوجة.. محطات حزينة في حياة إسماعيل الليثي قبل رحيله

وفاة إسماعيل الليثي

وفاة إسماعيل الليثي ليلحق بابنه ضاضا.. قصة المطرب الشعبي من التوك توك إلى النهاية المفجعة

ترشيحاتنا

الزواج العرفي

هل الزواج العرفي حلال؟.. أمين الإفتاء: يعد خروجًا عن أمر الحاكم

حلقة نقاشية عن الفضاء الإلكتروني

صحح مفاهيمك.. الأعلى للشئون الإسلامية ينظم حلقة نقاشية عن الفضاء الإلكتروني

ملتقى الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: الاختيار السليم أساس بناء الأسرة.. والكفاءة العقلية ضرورة للانسجام

بالصور

مسلم: تعرضت للظلم والابتزاز وأشكر مصطفى كامل ومجلس نقابة الموسيقيين على دعمهم

مسلم
مسلم
مسلم

أول كلب يمتلك سيارة رولز رويس باهظة الثمن

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

انتخابات مجلس النواب.. إقبال كثيف على لجنة مدرسة محمد كريم بالجيزة

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

بعد طرحها للبيع.. سعر أسرع سيارة في العالم BYD U9

BYD U9
BYD U9
BYD U9

فيديو

السيدة

القبض على المتهم بالتعدي على والدته بالضرب في كفر الشيخ

ايمان عبد اللطيف

استمرار الانتخابات.. توافد الناخبين في مدرسة الفاروق في البحر الأعظم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد