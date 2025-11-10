ميليسا فيلمنج: الأشياء البسيطة بدأت تعود إلى غزة شيئا فشيئا

أعربت ميليسا فيلمنج وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، عن تمنيها أن تكون الأوضاع أفضل في غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ، موضحة، أنه لا تزال هناك قنابل تسقط ولا يزال القتال مستمرا، ولكن هناك ارتياح كبير لدى الناس، ولديها، ولدى مَن تعرفهم شخصيا وتتواصل معهم.

وأضافت "فيلمنج"، في حوارها مع الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "أعرف أبًا، وهو أحد الناجين من غرق السفينة التي تحدثت عنه في كتابي، وقد عاد إلى غزة مع ابنته وزوجته، وتمكن من شراء دجاجة للمرة الأولى منذ عامين، وكان ذلك وقع كبير عليه وعلى ابنته".

وتابعت: "كانت ابنته تبكي فرحا لأنها تمكنت من أكل قطعة صغيرة من لحم الدجاج، وبدأت الأشياء البسيطة تعود شيئا فشيئا وتدرك في مثل هذه المواقف أن كل ما يريده الناس بسيط جدا .. لُقد دُمر منزله بالكامل، وهو يعيش الآن في خيمة على الشاطئ، لكن أسرته بأمان وستبدأ تدريجيا في الحصول على الطعام ونأمل أن تتمكن ابنته قريبا من العودة إلى المدرسة أو يُعاد بناء منزلهم في نهاية المطاف".