رئيسة قومي المرأة تشيد بتصدّر المرأة للمشهد الانتخابي: يعكس درجة عالية من الوعي والمسؤولية

أصدر المجلس القومي للمرأة تقريره الأول لغرفة العمليات المركزية لمتابعة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، برئاسة إيمان خليفة الامينة العامة للمجلس.



وأشادت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس ، بتصدّر المرأة المصرية للمشهد الانتخابي مرة أخرى، مؤكدة أن هذا الحضور اللافت يعكس درجة عالية من الوعي والمسؤولية لدى المرأة في مختلف المحافظات.



وأشارت عمار إلى أن إقبال السيدات على صناديق الاقتراع يجسد إيمانهن الراسخ بأن المشاركة في الانتخابات واجب وطني واستحقاق ديمقراطي لا يمكن التغافل عنه أو التهاون فيه، وأن هذا الإقبال يعكس دورهن المحوري في دعم استقرار الوطن وصياغة مستقبله.



وأوضحت عضوة المجلس ومقررة لجنة المشاركة السياسية والمشرفة على الغرفة الدكتورة رشا مهدي، أن التقرير الأول للغرفة يتناول مشاركة المرأة وسير العملية الانتخابية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأول (من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر صباحًا )، وأنه رصد متابعة 114 مركزًا و803 قرى، وزيارة 1324 لجنة انتخابية بمشاركة 785 متابعًا ميدانيًا من فروع المجلس بالمحافظات، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 1006 متابعة ميدانية عبر الاستمارات الإلكترونية خلال هذه الفترة.



فيما أوضحت مدير عام الإدارة العامة للحملات والتوعية بالمجلس ياسمين زكريا، أن المؤشرات الأولية لمتابعة فتح اللجان وفق تقارير المتابعين، أكدت أن اللجان الانتخابية قد شهدت سهولة ويسرًا في عملية التصويت، وانسيابية في دخول الناخبات والناخبين، وأن هناك أماكن مخصصة لكبار السن وذوي الإعاقة داخل المقار الانتخابية لتسهيل عملية الإدلاء بالأصوات، كما شهدت معظم اللجان تواجدًا للشرطة النسائية للمساعدة في معظم اللجان لمساعدة تنظيم دخول السيدات، ومساندة كبار السن، بما يضمن سهولة مشاركتهن في العملية الانتخابية .



وجاءت الفئة العمرية الأكثر مشاركة بين 20 و40 عامًا من السيدات والرجال، وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في إدارة العملية الانتخابية، فهناك العديد من اللجان التي تترأسها سيدات ، علاوة على وجودهن ضمن طاقم المعاونين داخل اللجان وهو ما يعكس حضورًا قويًا للمرأة في الإشراف والتنظيم خلال سير العملية الانتخابية، وفيما يتعلق بالشكاوى المتلقاة على الخط المختصر 15115 ، فلم يتلق المكتب المركزي بالقاهرة أي شكاوى.



تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الاولى لانتخابات مجلس النواب 2025 تُجرى على مدار يومي 10 و11 نوفمبر الجاري في 14 محافظة، وهي (سوهاج، بني سويف، البحيرة، المنيا، أسيوط، البحر الأحمر، الوادي الجديد، الأقصر، الإسكندرية، مطروح، قنا، أسوان، الجيزة، الفيوم).