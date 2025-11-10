حكومة الاحتلال: نتنياهو بحث مع كوشنر نزع سلاح حماس وسُبل عدم مشاركتها في إدارة غزة

أ ش أ

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحث مع مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، "نزع سلاح حركة حماس" وتجريد قطاع غزة بالكامل من السلاح.

وأوضحت أنهما بحثا كذلك سبل ضمان “عدم مشاركة حماس في إدارة القطاع”.

وقالت الناطقة باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي شوش بدروسيان- وفق بيان بثته صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية- إن القرار بشأن عناصر حماس الذين تم اعتقالهم في الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي؛ سيتم اتخاذه بالتعاون مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.