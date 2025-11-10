قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

وكيلة الأمين العام: نظام الأمم المتحدة بأكمله يركز على مساعدة الأطفال في غزة

وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة ميليسا فيلمنج
أ ش أ

قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة ميليسا فيلمنج إن نظام الأمم المتحدة بأكمله يركز على مساعدة الأطفال في غزة، خاصة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ووكالة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا)، اللتان تعملان على الأرض.


وأضافت فيلمنج - في مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية اليوم الإثنين - أن "إسرائيل بدأت في السماح بدخول المزيد من المساعدات؛ لكننا ما زلنا نقول إن ذلك غير كاف، ومع ذلك تقوم الأمم المتحدة - حاليا - بعمليات توزيع مساعدات، واستأنفت تشغيل المخابز، وأصبح بإمكاننا الدخول إلى المجتمعات المحلية لضمان وصول المساعدات إلى الناس بكرامة دون الاضطرار إلى السير لمسافات طويلة وتعريض حياتهم إلى الخطر من أجل الحصول على صندوق الطعام".


وأوضحت أن برنامج "الأغذية العالمية" يركز على إعادة تغذية الأطفال الذين يتضورون جوعا بطريقة مسئولة وتزويد الأطفال بالعناصر الغذائية التي يحتاجونها لاستعادة صحتهم تدريجيا ليصبحوا بصحة جيدة من جديد.


وأعربت ميليسا فيلمنج عن تمنيها أن تكون الأوضاع أفضل في غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار، موضحة أنه لا تزال هناك قنابل تسقط، لكن هناك ارتياح كبير لدى الناس.


وقالت: إن الأمم المتحدة تحاول إعادة تأهيل مستشفيات قطاع غزة حتى يتمكن الناس من تلقي العلاج الطبي، ولا يزال الأمر صعبا، وما زال غير كاف؛ لذا نواصل الدعوة إلى المزيد من الوصول .


وأضافت "كنا نطالب باستمرار إسرائيل بالسماح بدخول الصحفيين الدوليين؛ ولأنهم لم يسمح لهم كان على الصحفيين الفلسطينيين الشجعان أن يكونوا في الصفوف الأمامية وقد قتل عدد كبير منهم، واضطر العديد من زملائي إلى أداء دور المراسل ودور المتحدث الرسمي وتزويد القنوات الإخبارية حول العالم بمقاطع الفيديو والصور حتى تظهر الحقيقة عما كنا نراه من دمار ومجازر ورعب وقصص إنسانية فردية عن المعاناة".

