رئيس الوطنية للانتخابات: استخدام الحبر الفسفوري بعد التصويت يتم في لجان معينة

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب في الداخل، والتي تُجرى في 14 محافظة، سار بشكل منظم ومُرضٍ.

وأشار إلى أن جميع اللجان الانتخابية فتحت أبوابها في التاسعة صباحًا، باستثناء لجنة واحدة بدأت عملها الساعة 10:40؛ بسبب تأخر وصول أعضاء الهيئة القضائية إلى مقر اللجنة، حيث تم الاستعانة بقوات النجدة لمرافقتهم إلى المكان.

وأضاف، في تصريحات مع شيرين مجدي، مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن غرفة العمليات المركزية بالهيئة، رصدت عددًا من الشكاوى الإيجابية التي تعكس حرص المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية، خاصة في المحافظات التي تُعد مسقط رأس عدد من المترشحين.

وولفت إلى أنّ الكثافات التصويتية تركزت في عدد من محافظات الوجه القبلي، من بينها أسوان وأسيوط وبني سويف والفيوم، مشيرًا إلى أن الهيئة تعاملت مع هذه الكثافات بتعزيز عدد أعضاء اللجان القضائية وتنظيم عملية التصويت داخل اللجان الفرعية، بما مكَّن جميع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم دون معوقات.

وأكد أن سير العملية الانتخابية في مجمله، يتم وفق الخطة الموضوعة، وأن الهيئة تواصل عملها خلال اليوم الثاني حتى اكتمال الاقتراع في جميع اللجان الفرعية، والبالغ عددها 5606 لجان.

وتطرق مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، إلى أبرز الشكاوى التي تلقتها غرفة العمليات، معظمها يتعلق باستخدام الحبر الفسفوري، حيث ظن بعض الناخبين أن استخدامه ضروريا في جميع الاستحقاقات الانتخابية، في حين أن الحبر الفسفوري يُستخدم فقط في الانتخابات التي تتضمن لجانًا للمغتربين أو الوافدين؛ لضمان عدم تكرار التصويت.

وبيَّن بنداري أن هذه الشكاوى تُعد مؤشرًا إيجابيًا على وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة، مؤكدًا أن جميع الملاحظات المتعلقة بالكثافات تم التعامل معها بسرعة وحرفية.