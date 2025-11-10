النائب البابوي لقبرص يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية | صور

أدلى الراهب القمص إيرينيئوس البرموسي، النائب البابوي لقبرص، بصوته في انتخابات مجلس النواب المصري، وذلك بمقر السفارة المصرية في نيقوسيا.

واجب وطني

وكان في استقباله المستشار طارق القرش، نائب السفير، كما رافق النائب البابوي خلال الزيارة الآباء الذين يخدمون في قبرص، للمشاركة في العملية الانتخابية.

كما أدى نيافة الأنبا غبريال أسقف إيبارشية بني سويف الواجب الوطني في الانتخابات البرلمانية التي تجرى يومي ١٠ و ١١ نوفمبر الجاري، حيث أدلى نيافته بصوته اليوم في انتخابات مجلس النواب.

وأدلى أيضا، صباح اليوم ، نيافة الأنبا بيشوي أسقف أسوان بصوته في الانتخابات.