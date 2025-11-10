اتحاد الصناعات: نصدر بـ 35 مليار دولار ونسعى للوصول إلى 130 مليارا

أكد المهندس حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية باتحاد الصناعات، أن أسعار السيارات قد ترتفع؛ في حالة تطبيق قرار فرض رسوم التدابير الوقائية بشكل مؤقت لمدة 200 يوم.

وأضاف رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية باتحاد الصناعات، في حواره ببرنامج ”من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أنه في حالة تطبيق هذه القرار؛ سترتفع أسعار الأجهزة الكهربائية، وسيصعب على المنتج المحلي المنافسة في الأسواق الخارجية.

ولفت إلى أن هناك هدفا يسعى الجميع إلى تحقيقه، وهو الوصول بالتصدير لـ 130 مليار دولار، ونحن الآن نصدر في حدود 30 إلى 35 مليار دولار في العام، وأكثر الأسواق التي تشتري المنتجات المصرية تكون في إفريقيا والدول العربية، وتركيا، ودول أخرى هناك اتفاقيات معها.

وأشار إلى أن جودة الأجهزة المنزلية المصرية مميزة عن أي أجهزة موجودة في العالم، وأن الشركات المعروفة في العالم جاءت إلى مصر وتعمل فيها.