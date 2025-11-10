وزير الخارجية: نعمل على تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام

تحدث الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عن كيفية عمل مصر على ضمان تثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام وتنفيذ بنوده، قائلا: "بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل أجهزة الدولة وعلى رأسها وزارة الخارجية تبذل كل الجهد للعمل على تثبيت اتفاق وقف اتفاق إطلاق النار، وتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام".

الدولة المصرية تبذل جهدا كبيرا لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

وأضاف الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، في لقاء مع “سلسبيل سليم” مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ مصر تدعم خطة الرئيس الأمريكي بشكل كامل، موضحًا: "نثمن جهود الرئيس ترامب وانخراطه المباشر في هذا الأمر لتثبيت وقف إطلاق النار، وستستمر الجهود بالتأكيد وكل الدعم لهذه الخطة".

وأوضح وزير الخارجية: "نحن الآن نتشاور مع الدول الشقيقة والدول الصديقة، ونركز الآن في إطار الأمم المتحدة بنيويورك، إذ تبذل البعثة المصرية جهدا كبيرا وتنسق مع كل الدول الشريكة للعمل على سرعة استصدار قرار من مجلس الأمن يرحب بخطة الرئيس ترامب ويؤكد على تنفيذ المرحلة الثانية للخطة بأسرع وقف ممكن، والحفاظ على ثوابت المواقف الدولية والمرجعيات الدولية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، خاصة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على كامل التراب الوطني على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ لأن هذه الأمور لا يمكن التنازل عنها تحت أي ظرف من الظروف".