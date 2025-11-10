قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

بي بي سي تقيل مسؤوليها بسبب فيديو مزيف.. وترامب يطالب بـ مليار دولار تعويض

احمد موسي
احمد موسي
عبد الخالق صلاح

أكد الإعلامي أحمد موسى أنه على مدار سنوات ماضية تحدث عن تزييف وكذب "بي بي سي" الناطقة باللغة العربية، مشيراً إلى أن هذه المحطة تكشف حقيقة ما قاله بعد ما قاموا بتزييف والكذب على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مردفًا: "ربنا كشفهم قدام العالم".

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إن بي بي سي لا تملك مهنية أو أخلاق أو معايير، كما أنهم كانوا منحازين للجماعة الإرهابية، مؤكداً أن كلامهم كله أكاذيب، متابعًا: "بي بي سي تعاونت مع أعداء الوطن قولت ليهم كدا في وشهم".

وتابع موسى أن بي بي سي أخذت مقطع فيديو للرئيس الأمريكي دونالد واقتطعوا جزءًا من كلامه عن دعمه للنواب في الكونجرس، وقالوا إنه ترامب يحرض على الاقتحام، وبعد الفيديو دا كشف ترامب الأمر، موضحًا: "معانا كانوا بيقولوا لا مش كذب، ولكن مع ترامب محدش قادر يتكلم".

وأردف: "ترامب من شوية كتب تغريدة، خاطب بي بي سي بتقديم اعتذار رسمي مع مهلة حتى يوم الجمعة، وإلا سيرفع قضية ويتطلب تعويض مليار دولار، ترامب كدا هعقفل بي بي سي".

وأكمل موسى: "بي بي سي مش عارفين يعملوا إيه، فقرروا إقالة المدير التنفيذي وغيره من الموظفين، مش عارفين يعملوا إيه، بي بي سي مضللة ومخترقة وتدعم الإخوان، دول من أيام عبد الناصر هما واخدين موقف ضدنا".

واستطرد موسى: "دول في حرب غزة كانوا منحازين تمامًا لدعم رواية إسرائيل، دول كانوا معينين واحد علشان يراجع العناوين والأخبار اللي بتنشر علشان تدعم الرواية بتاعت إسرائيل".

وأردف: "من عشرين سنة أنا كتبت الكلام في الأهرام وموقفي ثابت ضد بي بي سي عربي، بسبب موقفهم السلبي ضد مصر، دي كانت تدمر مصر والعالم العربي، بي بي سي دي عمرها ما كانت محايدة، المنبر دا لما يكون للإرهابيين فين الحياد، تعتمد على تقارير مفبركة، لا يعتمد على مصادر حقيقة".

وأشار أحمد موسى إلى أن: "مصداقية بي بي سي صفر، دول عاملين تقرير عن الفيديو مفبرك عن ترامب، مهما تعمل بي بي سي لن يصدقهم أحد في العالم، بي بي سي زيها زي قنوات التنظيم الإرهابي، بتعمل الفيديوهات دي علشان مصلحة معينة".

ونوه موسى إلى أن: "لازم نحيي الرئيس الأمريكي على موقفه، ولازم يكمل على إجراءه ضد بي بي سي، دا واخدين كلام عكس اللي بيقوله، علشان لازم يكمل في إجراءاته القانونية".

بي بي سي الإعلامي أحمد موسى

