75 ألف فرصة عمل.. أحمد موسى: توقيع 55 اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وكبرى الشركات العالمية

أشاد الإعلامي أحمد موسى بأهمية اللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء وقيادات أكثر من خمسين شركة مصرية وعالمية عاملة في مجال التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدًا أن الاجتماع يمثل خطوة جديدة في مسار دعم الاقتصاد الرقمي وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، إن اللقاء شهد توقيع 55 اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة الدكتور عمرو طلعت وعدد من كبرى الشركات، ستسهم في توفير نحو 75 ألف فرصة عمل خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف أن الرئيس السيسي حرص على إجراء نقاش مباشر مع ممثلي الشركات، الذين عبروا عن رغبتهم في التوسع داخل مصر لما تشهده من استقرار ونمو في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأكد موسى أن الرئيس شدد على أن العنصر البشري هو الأساس في بناء صناعة قوية للتعهيد، وهو ما يفسر اهتمام الدولة بتأهيل الكفاءات المصرية بالتعاون مع الجامعات والمعاهد العالمية، مشيرًا إلى أن الجهود الحالية تستهدف مضاعفة أعداد المتخصصين في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

واختتم موسى حديثه موضحًا أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز التعليم الرقمي ودمجه في المنظومة التعليمية، لتأهيل جيل جديد قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل العالمي وتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المعرفي.