أحمد موسى: إقبال كثيف وحفاوة كبيرة بالنائب محمد أبوالعينين في الجيزة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن حجم الإقبال على التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب اليوم كان كثيفا، ووصف المشهد بأنه لافت جدًا على مدار اليوم.

وقال أحمد موسي، خلال تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب 2025 أثناء تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة «صدى البلد»، إن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، قام بجولة طويلة اليوم استمرت حوالي 5 ساعات، وكان برفقته اللواء كمال الدالي، أمين حزب الجبهة الوطنية بالجيزة.

وأشار إلى أن ما قام به النائب محمد أبو العينين واللواء كمال الدالي عبر عن رسالة المحبة والتقدير في عيون المواطنين.

وأضاف أن النائب محمد أبو العينين يقف بجانب الناس بجد، وأن المواطنين نزلوا لدعمه تقديرًا لمحبتهم له، مؤكدًا أن هذه المحبة حقيقية وحفاوة كبيرة تعكس حضورًا وكثافة انتخابية مرتفعة في محافظة الجيزة، وأن هذا المستوى من التقدير لا نجده مع أي مرشح آخر.

وأشار إلى أن هناك مشاركة واسعة من جيل الشباب في الانتخابات اليوم، وأن أهالي الجيزة خرجوا بكل طوائفهم دعمًا للنائب محمد أبو العينين، مع وجود العديد من الصور والفيديوهات التي تعكس هذا الحب والتقدير.

واختتم: النائب محمد أبو العينين دائمًا يحرص على العمل الميداني، ما يفسر هذا الدعم والحفاوة، مؤكدًا أن جولاته ستستمر غدًا لتوضح للناس مدى قربه ومحبتهم له، وأن الصورة العامة تعكس الانضباط والحفاوة التي يحظى بها.