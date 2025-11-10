أحمد موسى يستعرض مظاهرات الحب في النائب محمد أبو العينين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن البرلماني محمد أبو العينين يحظى بشعبيه كبيره في محافظته محافظه الجيزة، موضحا انه اليوم كان يتجول اللجان وبصحبته الآلاف من الناخبين.

وأشار الإعلامي أحمد موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي على فضائية صدى البلد إلى أن النائب محمد أبو العينين مرشح على القائمة الوطنية من أجل مصر.

وتحوّل مقر الحملة الانتخابية في شارع البحر الأعظم إلى نقطة دعم معلوماتي للناخبين، حيث توافد المواطنون لمعرفة مواقع لجانهم وأرقامهم بالكشوف، وسط تنظيم دقيق وسريع من فريق الحملة لتسهيل الوصول دون زحام أو تعقيدات. المشهد حمل رسائل واضحة: المواطن في مقدمة الأولويات، والخدمة قبل أي حديث آخر.

شهدت دائرة الجيزة خلال الساعات الأولى من اليوم الانتخابي حالة خاصة من التفاعل الشعبي، ارتبطت بحضور النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر، الذي بدأ جولة موسعة لمتابعة سير العملية الانتخابية والاطمئنان على تيسير إجراءات التصويت أمام المواطنين.

من أمام مقار اللجان الانتخابية في البحر الأعظم والدقي والعجوزة، تجمعت أعداد كبيرة من الأهالي، كبارًا وصغارًا، رجالًا ونساءً، في مشهد عكس طبيعة العلاقة الممتدة بين النائب وأبناء دائرته، علاقة تقوم على الثقة والاحترام المتبادل والتاريخ الطويل في الخدمة العامة.