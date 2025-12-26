إطلاق شهر التطوع في جامعة القاهرة .. تفاصيل

شارك الأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتورة مروة الوكيل؛ رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، والممثل القانوني لمكتبة الإسكندرية بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في احتفالية "شهر التطوع" التي نظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي صباح اليوم في جامعة القاهرة.

شهدت الاحتفالية حضور كل من السفيرة نبيلة مكرم؛ رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، واللواء محسن النعماني؛ وزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور حسان النعماني؛ رئيس جامعة سوهاج، والدكتور أحمد رجب؛ نائب رئيس جامعة القاهرة، والدكتور أيمن عبد الموجود؛ الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذة غادة توفيق؛ وكيلة محافظ البنك المركزي المصري للمسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى السادة أعضاء مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ونخبة من الخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى عدد كبير من المتطوعين من المؤسسات المختلفة.

وافتتح الأستاذ الدكتور أحمد زايد كلمته في الجلسة الافتتاحية معربًا عن الشكر والتقدير للدكتورة نبيلة مكرم والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وجامعة القاهرة، كما تقدم بالتحية الشباب باعتبارهم أساس المستقبل المصري. وأكد أن قوة التحالف تكمن في فكرة التماسك وتوحيد الجهود المشتتة، من خلال "مأسسة التطوع". واختتم كلمته مشيراً إلي أن التطوع ليس مجرد خدمة، بل هو أداة لبناء الذات وصقل الشخصية، مما يجعل الفرد أكثر انفتاحاً وعطاءً لمجتمعه.

وقامت الدكتورة مروة الوكيل بتوقيع "الميثاق الأخلاقي للتطوع" كأول إطار من نوعه بين مؤسسات المجتمع المدني في مصر. وقد شهد التوقيع الأستاذ الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والسفيرة الدكتورة نبيلة مكرم، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وممثلين المؤسسات المختلفة.

وخلال الاحتفالية تم استعراض تجربة التطوع في مكتبة الإسكندرية بمختلف قطاعتها وبرامجها، من خلال فقرة "تجارب شباب مُلهمة"، وذلك لإبراز دور المكتبة في تطوير مهارات المتطوعين وإكسابهم الخبرات المختلفة في ضوء رسالتها لبناء الإنسان ودعم وبناء قدرات الشباب.

جدير بالذكر أن احتفالية اطلاق "شهر التطوع" بجامعة القاهرة عقبت احتفالية "اليوم العالمي للتطوع" التي قامت مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتنظيمها يوم الجمعة الموافق ٥ ديسمبر ٢٠٢٥، والتي نوقش فيها أثر التطوع على المجتمع، والتحول الرقمي في المؤسسات التنموية، إضافةً إلى عقد ورش عمل متخصصة ناقشت دورة حياة المتطوع في مؤسسة المجتمع المدني ورشة عمل حول ميثاق أخلاق التطوع.