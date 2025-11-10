قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من أعراضه المشي اللا إرادي .. كل ما تريد معرفته عن النوم القهري
دون ذكر اسمها .. كريم محمود عبد العزيز ينفي علاقة دينا الشربيني بطلاقه من زوجته
أحمد موسي: محمد أبو العينين يحظى بدعم وحب كبير من أهل الجيزة
الأهلي يهزم الزمالك 3 - 2 في بطولة الجمهورية مواليد 2007
رسميا.. كريم محمود عبد العزيز يعلن طلاقه من زوجته آن الرفاعي
الداخلية تكشف حقيقة منع صحفيين من تغطية قرعة الحج بالمنوفية
موعد مباراة منتخب مصر القادمة في دور الـ 32 من كأس العالم تحت 17 عامًا
المشرف على "القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" تدلي بصوتها في انتخابات مجلس النواب 2025
إقبال متواصل من الناخبين بالجيزة في ختام اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب 2025
انهيار زوجة إسماعيل الليثي أمام المستشفى بعد رحيله
الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة من ظاهرة جوية صباح غدٍ
جلسة عاجلة.. إحالة 3 أشخاص بتهمة سب وقذف الإعلامية سالي عبد السلام للمحاكمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

أحمد موسى عن لقاء الرئيس السيسي مع قيادات 52 شركة كبرى: توقيع اتفاقيات لتوفير 75 ألف فرصة .. فيديو

احمد موسي
احمد موسي
عبد الخالق صلاح

علق الإعلامي أحمد موسى على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء وقيادات 52 من كبريات الشركات المصرية والعالمية في مجال صناعة التعهيد بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، إن الاجتماع شهد توقيع 55 اتفاقية بين رؤساء الشركات والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي ستوفر نحو 75 ألف فرصة عمل خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

وأوضح أحمد موسى، أن الرئيس السيسي حرص على إجراء حوار تفاعلي مع عدد من الشركات الحاضرة، أشار خلاله ممثلو هذه الشركات إلى رغبتهم في توسيع نطاق استثماراتهم في مصر.

وأضاف موسى أن الرئيس شدد على أهمية العنصر البشري في إطار تنفيذ الاستراتيجية، وهو ما دفع الدولة للسعي نحو توسيع قاعدة الكفاءات المصرية المدربة، التي تشكل قوام هذه الصناعة ومحركها الأساسي، موضحًا أن الدولة تتعاون في هذا الصدد مع كبريات الجامعات والمعاهد التعليمية الدولية.

وتابع موسى: هناك حرص من جانب الدولة على دمج التعليم الرقمي في المنظومة التعليمية، وأنها تسعى لتحقيق طفرات في هذا المجال، خاصة أن السوق المصرية واسعة وقادرة على استيعاب المزيد من العاملين في هذا التخصص.  

أحمد موسى صدى البلد عبد الفتاح السيسي الإعلامي أحمد موسى الرئيس عبد الفتاح السيسي على مسئوليتي

انتخابات مجلس النواب.. إقبال كثيف على لجنة مدرسة محمد كريم بالجيزة

بعد طرحها للبيع.. سعر أسرع سيارة في العالم BYD U9

مهرجان القاهرة يحتفي بالنجم خالد النبوي بعرض فيلمي المهاجر والمواطن

وفاة الأبن وخلافات الزوجة.. محطات حزينة في حياة إسماعيل الليثي قبل رحيله

ايمان عبد اللطيف

استمرار الانتخابات.. توافد الناخبين في مدرسة الفاروق في البحر الأعظم

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

