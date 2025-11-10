أحمد موسى عن لقاء الرئيس السيسي مع قيادات 52 شركة كبرى: توقيع اتفاقيات لتوفير 75 ألف فرصة .. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى على اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رؤساء وقيادات 52 من كبريات الشركات المصرية والعالمية في مجال صناعة التعهيد بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة «صدى البلد»، إن الاجتماع شهد توقيع 55 اتفاقية بين رؤساء الشركات والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي ستوفر نحو 75 ألف فرصة عمل خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

وأوضح أحمد موسى، أن الرئيس السيسي حرص على إجراء حوار تفاعلي مع عدد من الشركات الحاضرة، أشار خلاله ممثلو هذه الشركات إلى رغبتهم في توسيع نطاق استثماراتهم في مصر.

وأضاف موسى أن الرئيس شدد على أهمية العنصر البشري في إطار تنفيذ الاستراتيجية، وهو ما دفع الدولة للسعي نحو توسيع قاعدة الكفاءات المصرية المدربة، التي تشكل قوام هذه الصناعة ومحركها الأساسي، موضحًا أن الدولة تتعاون في هذا الصدد مع كبريات الجامعات والمعاهد التعليمية الدولية.

وتابع موسى: هناك حرص من جانب الدولة على دمج التعليم الرقمي في المنظومة التعليمية، وأنها تسعى لتحقيق طفرات في هذا المجال، خاصة أن السوق المصرية واسعة وقادرة على استيعاب المزيد من العاملين في هذا التخصص.