أحمد موسى: مشاركة الشباب خلال انتخابات النواب أمر في منتهى الروعة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مشهد المشاركة من جيل الشباب والمشاركين فى إنتخابات النواب أمر في منتهى الروعة، وهناك مشاركة بمختلف الأعمار في التنظيم والمشاركة.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تغطية خاصة لانتخابات مجلس النواب 2025 على قناة «صدى البلد»، إن التنظيم مهم جدًا في الانتخابات، وهذه الأيام في بلدنا أيام عظمة، ويظل العالم ينظر إلينا بمنتهى القوة للدولة المصرية وللشعب المصري العظيم.

وتابع: “الحمد لله على نعمة الأمن والأمان.. وهي نعمة غالية أوى.. ويارب يديمها علينا دائما.. وتحية لأبطالنا من القوات المسحلة والشرطة”.