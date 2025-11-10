أكد الإعلامي أحمد موسي: “حروب في كل حتة واحنا كدولة بننتخب، وهناك ملايين هينزلوا وينتخبوا النهاردة وبكرا في انتخابات مجلس النواب”.

وأضاف خلال تغطية خاصة ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع علي قناة صدي البلد: “كان لدينا قمة شرم الشيخ للسلام، ثم أكبر متحف وأكبر إحتفال فى الدنيا كلها، واليوم هناك إنتخابات، أيه البلد الجامدة دي.. هي دي مصر.. مش كانوا عايزين يوقعونا”.

وتابع: “احنا بفضل الله عندنا إنتخابات وبينزل ملايين المصريين فيها، وهذا يعطي رسالة للعالم، وفى أقل من شهر العالم يظل يتحدث عن مصر، منها تقرير فى واشنطن بوست وكيف تحدثت عن مصر وتأثيرها ونفوذها ومحدش بيقول عنك كدا من فراغ”.

وأشار: “الحمد لله على نعمة الأمن والأمان.. وهي نعمة غالية أوى.. ويارب يديمها علينا دائما.. وتحية لأبطالنا من القوات المسحلة والشرطة”.