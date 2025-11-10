الشباب والرياضة: لجان الرقابة تصل لمحافظة كفر الشيخ ضمن جهودها لضبط المنظومة الرياضية

اعلنت وزارة الشباب والرياضة استمرار الإدارة المركزية للرقابة والمعايير، الإدارة العامة لتطوير المعايير، بالمتابعة والتفتيش المالي والإداري لكافة الهيئات الشبابية والرياضية التابعة لها، ضمن جهودها لضبط المنظومة الرياضية ، بما يضمن الإستخدام الأمثل للموارد ، والوقوف على أوجه القصور ومقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط لوضع تصور للتطوير ومؤشرات لقياس الأداء، ومعرفة مدى الكفاءة والفاعلية، لتطبيق أعلى معايير الرقابة والشفافية في جميع المؤسسات الشبابية والرياضية.



وقامت اللجنة - بحسب بيان للوزارة - بالتفتيش المالي والإداري على عدد من مراكز الشباب والتنمية الشبابية بمحافظة كفر الشيخ ( مركز شباب ابوطبل - مركز التنمية الشبابية كفر الشيخ - مركز شباب المنشأة الصغري - مركز شباب نشرت - مركز شباب روينة - مركز شباب ميت الديبه -مركز شباب النطاف) .



وتستهدف اللجنة التأكد من تطبيق الخطة الإستثمارية ومعايير الرقابة ، ومتابعة الخطة التي تلتزم بها مديرية الشباب والرياضة ، وما يتطلبه ذلك من فحص جميع السجلات المالية والإدارية للأندية ومراكز الشباب ، وبحث أى معوقات ووضع الحلول اللازمة لها فى ضوء الإمكانيات المتاحة.



يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشفافية والنزاهة في جميع التعاملات، ووعياً بأهمية الرياضة كأداة لبناء الإنسان والمجتمع، وما يتطلبه من الإلتزام بتنفيذ خطة العمل لتطبيق أعلى معايير الحوكمة في جميع المؤسسات الرياضية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة.