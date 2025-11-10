حشود شعبية ورسائل محبة.. أحمد موسى يستعرض جولة أبو العينين داخل لجان الانتخابات بالجيزة

استعرض الإعلامي أحمد موسى فيديوهات وصورًا لجولة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، خلال الإدلاء بصوته في انتخابات النواب اليوم، وتفقده بعض اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة، وسط حفاوة وحشود أمام اللجان لاستقباله.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، قام بجولة طويلة اليوم استغرقت أكثر من 5 ساعات، وأدلى بصوته في الانتخابات بصحبة اللواء كمال الدالي، أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة، والمرشح على المقعد الفردي، موضحًا أن اللواء كمال الدالي من الشخصيات الخدومة للغاية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى أن المشهد الذي ظهر اليوم للنائب محمد أبو العينين في محافظة الجيزة يعكس رسالة محبة وتقدير، موضحًا أنه رجل دائمًا يقف بجانب الناس، وفي يوم مثل هذا وجدت الناس تنزل منذ الصباح الباكر من أجل النائب محمد أبو العينين.

وأوضح أن الجميع اليوم يقف بجانب النائب محمد أبو العينين، وأن ما يقدمه من عمل وطني وإنساني وخدمي ظهر في حب الناس والتفافهم حوله، مشيرًا إلى أن المشاهد اليوم تُظهر الحالات الإنسانية والخدمات التي يقدمها لأهله من محبة الناس له.

وأشار إلى أن الناس لا يفعلون ذلك إلا مع شخص قريب منهم، وهذه المواقف تبقى لأنها صادقة، وما رآه الجميع كان محبة حقيقية، موضحًا أن محافظة الجيزة ستحقق كثافة كبيرة في الحضور لما شهدته من توافد كبير للناخبين.

وتابع: «النائب محمد أبو العينين يحظى بتقدير كبير جدًا من الأهالي والناخبين والناخبات، وهذه المشاهد لا تتكرر مع مرشحين آخرين، لأن هناك تواجدًا كبيرًا وأعدادًا بالآلاف متواجدين منذ الصباح الباكر، ورأينا مظاهرات حب اليوم في شوارع الجيزة دعمًا للنائب محمد أبو العينين».

وأكد أن النائب محمد أبو العينين سعيد بهذه الحفاوة لأنه يحصد ما يقدمه للناس، موضحًا أن الأعداد المشاركة نزلت حبًا وتقديرًا له، وقد حيّاهم بالمحبة ومصافحة اليد تعبيرًا عن التقدير.

وذكر أن النائب محمد أبو العينين كان متواجدًا بين الناس لتقديم المحبة لهم، وفي كل مدرسة زارها اليوم كان الآلاف من المؤيدين في انتظاره؛ وحرص خلال الجولة على مصافحة أكبر عدد من المواطنين، مؤكدًا أن هذه الجولة تحمل رسالة إيجابية للغاية.

ولفت إلى أن اللواء كمال الدالي يقف بجانب النائب محمد أبو العينين «يدًا بيد»، مشيدًا بكونه رجلًا خدومًا ولم يتغير، تمامًا مثل النائب محمد أبو العينين.

وأردف: «كل أسرة نزلت بأولادها وهذه هي الإيجابية، فقد رأينا مختلف الأعمار في الانتخابات من الشباب والبنات، ومشاركة كبيرة من جيل الشباب سواء من الشباب أو البنات، والانتخابات تشهد تغيرًا كبيرًا، ولا أحد يستطيع أن يطالب الآخرين بانتخاب شخص بعينه، فالتصويت سري، والأهم هو الإقبال والحضور، وقد رأينا شعبية النائب محمد أبو العينين في جولته التي استمرت أكثر من 5 ساعات».