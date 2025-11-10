قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

الأب حصل الأبن.. التفاصيل الكاملة لرحيل إسماعيل الليثي بعد عام من وفاة نجله

قالت الإعلامية نيفين منصور، إنه من الأخبار الصعبة والحزينة التي حدثت في الساعات الماضية، هو رحيل الفنان إسماعيل الليثي، بعد تعرضه لحادث على طريق المنيا، يوم الجمعة الماضية ومن بعدها ظل في المستشفى حتى رحل اليوم.

وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول وجديد”، أن حادث إسماعيل الليثي أصيب فيه 7 أشخاص آخرين، وتوفي 4 أشخاص، واليوم توفى الليثي.

ولفتت إلى أن الفنان الليثي توفي بعد عام من رحيل نجله ضاضا، معلقة :" الأب اليوم مات وحصل الأبن".

وكان التقرير الطبي للفنان إسماعيل الليثي، قد جاء فيه أنه يعاني من كسور في الأضلاع، وتهتك بالرئة اليمنى، مع نزيف داخلي بسيط، واشتباه في كسر بعظمة الجمجمة من الجهة اليمنى، إلى جانب كدمات في الرأس والصدر.

وأشار التقرير الطبي إلى أنه تم تركيب أنبوب صدري لتفريغ الهواء أو الدم من التجويف الصدري، كما خضع إلى إجراءات إنعاش عاجلة، وتلقى سوائل وأدوية ومضادات حيوية للحفاظ على استقرار حالته الصحية.

كما كشفت نتائج التحاليل المعملية ارتفاع إنزيم القلب Troponin I إلى 7.2، ما يشير إلى تأثر عضلة القلب نتيجة الصدمة، بينما جاءت باقي التحاليل الخاصة بوظائف الكُلى والكبد في المعدلات المقبولة، مع استقرار نسبي في نسبة الصوديوم والبوتاسيوم بالدم.

