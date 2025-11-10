قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

إقبال جماهيري لافت في اليوم الأول لانتخابات النواب بالجيزة وأحمد موسى يشيد بجولة محمد أبو العينين الميدانية

محمد ابو العينين
محمد ابو العينين
رنا عبد الرحمن

أشاد الإعلامي أحمد موسى بالحضور الكبير الذي شهده اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، واصفًا الإقبال بأنه غير مسبوق ومشهد انتخابي مميز يعكس وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة.

وخلال تغطيته الخاصة عبر برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، سلط موسى الضوء على الجولة الميدانية المطولة التي قام بها النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بمرافقة اللواء كمال الدالي، أمين حزب الجبهة الوطنية بالجيزة، والتي استمرت نحو خمس ساعات وشهدت تفاعلًا واسعًا من الأهالي.

وأوضح موسى أن الجولة حملت رسائل محبة وتقدير متبادلة بين النائب والمواطنين، مشيرًا إلى أن دعم أهالي الجيزة لأبو العينين نابع من ثقتهم في جهوده ومواقفه الداعمة لهم على مدار السنوات الماضية، وأن مظاهر الترحيب والحفاوة التي ظهرت خلال جولته كانت دليلاً على علاقة قوية ومتينة تربطه بالناس.

كما لفت إلى المشاركة الملحوظة من فئة الشباب، الذين توافدوا إلى اللجان لتأكيد دعمهم، مؤكدًا أن المشهد الانتخابي في الجيزة اتسم بالنظام والحيوية، وأن الحضور الشعبي الكثيف يعكس مكانة أبو العينين لدى أبناء دائرته.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد على أن النائب محمد أبو العينين يواصل جولاته الميدانية بنفس النشاط والتفاعل، وأن هذا القرب من المواطنين هو سرّ محبته الكبيرة لديهم والدعم الواضح له في الشارع الجيزي.

احمد موسى محمد ابو العينين المواطنين دعم حب عطاء

