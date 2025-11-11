مكافحة المخدرات السعودية: ضبط مصري بتهمة ترويج الحشيش بالمدينة المنورة

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية عن نجاحها في القبض على مقيم، من الجنسية المصرية، متورط في قضايا ترويج مادة الحشيش المخدر في منطقة المدينة المنورة.

وأكدت مصادر مكافحة المخدرات أنه جرى إيقاف المتهم بشكل فوري، وتم استكمال جميع الإجراءات النظامية المتبعة في مثل هذه القضايا، تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم واستكمال التحقيقات بحقه وفقاً للقوانين المعمول بها في المملكة.

وتُعد الواقعة هي الثانية التي يتم فيها الإعلان عن تورط مقيم مصري في مخالفات نظامية بارزة خلال الأشهر الأخيرة في المملكة.

ففي يونيو الماضي، وخلال موسم الحج، ألقت قوات أمن الحج، بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة، القبض على مقيم آخر من الجنسية المصرية.

وتعلقت تهمة المقيم حينها بـ نشر إعلانات مضللة تستهدف حاملي تأشيرات الزيارة، بهدف إيهامهم بإمكانية أداء فريضة الحج دون الحصول على التصاريح اللازمة، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لأنظمة وتعليمات الحج.

تم إيقاف المتهم وإحالته إلى النيابة العامة، بينما تم تحويل المخالفين لأنظمة الحج إلى الجهة المختصة لتطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحقهم، في تأكيد على صرامة المملكة في تنظيم شعيرة الحج ومنع أي تجاوزات تهدد سلامة الحجاج وتنظيم الموسم.

وتشدد المديرية العامة لمكافحة المخدرات وقوات الأمن العام في السعودية باستمرار على يقظتها وتصميمها على مكافحة جميع الأنشطة الإجرامية التي تستهدف أمن ومجتمع المملكة، سواء كانت متعلقة بترويج المخدرات أو الإخلال بأنظمة الحج.