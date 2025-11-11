الساعات السويسرية تتوهج مجددا بفضل تفاؤل خفض رسوم ترامب الجمركية

ارتفعت أسهم شركات الساعات السويسرية الفاخرة، اليوم /الثلاثاء/، مع تفاؤل المستثمرين بشأن إمكانية خفض التعريفات الجمركية الأمريكية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصادرات السويسرية.



وأفادت منصة "إنفيستنج" أن هذه المكاسب جاءت بعد تصريحات ترامب بأنه يعمل مع سويسرا على التوصل إلى اتفاق لتخفيض التعرفة البالغة 39% على الصادرات السويسرية إلى الولايات المتحدة.



وارتفعت أسهم "سواتش" جروب، التي تضم علامات مثل أو"ميجا" و"تيسو" و"لونجينز"، بنسبة 4.2% في التداول المبكر، بينما زادت أسهم ريشمونت، المالكة لعلامات مثل "كارتييه" و"Piaget" بنسبة 2%.



وكان ترامب قد أعلن في نهاية يوليو أن الصادرات السويسرية ستخضع لتعريفة بنسبة 39% اعتبارا من 7 أغسطس، ضمن أعلى التعريفات التي فرضتها إدارته في إعادة ضبط التجارة العالمية.



ورفضت الحكومة السويسرية التعليق على الأخبار حول قرب التوصل إلى اتفاق لتخفيض التعريفات إلى 15% .. وقال ترامب يوم /الاثنين/ "نعمل على اتفاق لتخفيض التعريفات قليلاً .. لم أحدد أي رقم بعد، لكننا سنعمل على شيء لمساعدة سويسرا."



وأكدت "سواتش" أنها لن تعلق على أي اتفاقات قبل تنفيذها، فيما لم ترد ريشمونت على طلب للتعليق.



وتمثل الولايات المتحدة نحو 19% من إجمالي صادرات الساعات السويسرية، وفقا لاتحاد صناعة الساعات السويسرية.



وقال محلل بنك "زيورخ" الإقليمي باتريك شوينديمان إن حل النزاع الجمركي سيكون بمثابة "هدية مبكرة" للشركات السويسرية المدرجة وللصناعة ككل.



وأضاف أن الولايات المتحدة تشكل أيضا أكبر سوق لمجموعة ريشمونت، حيث تمثل حوالي 21% من مبيعاتها العام الماضي، بينما حققت سواتش نحو 15% من مبيعاتها في السوق الأمريكية.



وقال محلل "كيبلر شوفرو" جون كوكس إن خفض الرسوم إلى 15% سيخفف الضغوط على ربحية الشركات، مؤكدا أن "زيادة الأسعار قد تدفع المستهلكين للتسوق خارج الولايات المتحدة أو شراء منتجات غير سويسرية".

