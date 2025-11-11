قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء العراقي: حكومتنا أوفت بالتزاماتها بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها
لافروف: مستعدون لأي تجارب نووية ونعد ردا انتقاميا على الاتحاد الأوروبي
رقصت بملابس خادشة.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط بلوجر جديدة فى بولاق
نستهدف الوصول إلى 130 مليارًا .. مفاجأة من اتحاد الصناعات بشأن الصادرات
علي ماهر: سعيد بانضمام 7 لاعبين من سيراميكا كليوباترا لقائمة منتخب مصر
بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. قرار عاجل من التعليم بشأن الرحلات المدرسية
خارج اللجان الانتخابية .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين أنصار مرشحين بمجلس النواب بالأقصر
طرح 25012 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من 400 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية
"طالبان باكستان" تعلن مسئوليتها عن التفجير الانتحاري في إسلام آباد
مراكز الشباب يشاركون في تنظيم انتخابات مجلس النواب بعدد من المحافظات
تحطم طائرة شحن تركية في جورجيا بعد إقلاعها من أذربيجان
وزير الخارجية: القادة الأوروبيون اعتبروا قيادة الرئيس السيسي نقطة تحول في أمن واستقرار المنطقة
توك شو

الوطنية للانتخابات: التصويت يسير بانضباط كامل ولا توجد أي معوقات حتى الآن

انتخابات البرلمان
انتخابات البرلمان
البهى عمرو

أكدت زينب شبل، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، استعرض خلال المؤتمر الصحفي الأول لغرفة العمليات اليوم، تفاصيل المتابعة الميدانية في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن جميع لجان الاقتراع فتحت أبوابها في التاسعة صباحًا وفق الجدول الزمني المحدد دون أي تأخير، مشيرة إلى أن الهيئة رصدت إقبالًا ملحوظًا من الناخبين في الساعات الأولى من صباح اليوم، خاصة قبل توجه الموظفين إلى أعمالهم، مع توقعات بزيادة الكثافة خلال فترات المساء عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

وأضافت شبل أن الهيئة لم ترصد حتى الآن أي معوقات أو شكاوى من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية، حيث تسير إجراءات التصويت في أجواء من الانضباط والتنظيم الكامل، مؤكدة أن غرفة العمليات المركزية بالهيئة تتابع بشكل مباشر ومستمر مع رؤساء اللجان العامة والفرعية في المحافظات كافة لتذليل أي عقبات محتملة والتعامل الفوري مع أي طارئ قد يحدث.

وأشارت إلى أن الهيئة الوطنية أطلقت عددًا من التطبيقات الإلكترونية الحديثة لتسهيل مشاركة الناخبين، من بينها تطبيق يتيح للمواطن التعرف على مستوى الكثافة داخل لجنته قبل التوجه للتصويت، بما يسهم في تنظيم الوقت وتقليل التزاحم.

القاهرة الإخبارية أحمد بنداري المستشار أحمد بنداري

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

حكم رد الهدية من دون سبب شرعي

حكم رد الهدية من دون سبب شرعي .. الإفتاء توضح

كريم محمود عبد العزيز وآن الرفاعي

بعد انفصال كريم محمود عبد العزيز عن زوجته.. هل يقع الطلاق أونلاين أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟

انطلاق حفل تخرج الطلاب الوافدين لعام 2025 بمركز الأزهر للمؤتمرات

غدا الأربعاء.. انطلاق حفل تخرج الطلاب الوافدين لعام 2025 بمركز الأزهر للمؤتمرات

استراحة ساعة في لجان الانتخابات بعد إقبال كثيف من الناخبين

على نغمات تسلم الأيادي.. توافد كثيف للسيدات على لجنة مدرسة محمد كريم بالجيزة للإدلاء بأصواتهن

انتخابات مجلس النواب.. الناخبون ينتظرون انتهاء الاستراحة واستئناف التصويت

بخيمة وكارافان.. شاهد سيارة تويوتا هايلوكس 2026 الجديدة

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

