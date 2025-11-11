الوطنية للانتخابات: التصويت يسير بانضباط كامل ولا توجد أي معوقات حتى الآن

أكدت زينب شبل، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، استعرض خلال المؤتمر الصحفي الأول لغرفة العمليات اليوم، تفاصيل المتابعة الميدانية في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن جميع لجان الاقتراع فتحت أبوابها في التاسعة صباحًا وفق الجدول الزمني المحدد دون أي تأخير، مشيرة إلى أن الهيئة رصدت إقبالًا ملحوظًا من الناخبين في الساعات الأولى من صباح اليوم، خاصة قبل توجه الموظفين إلى أعمالهم، مع توقعات بزيادة الكثافة خلال فترات المساء عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

وأضافت شبل أن الهيئة لم ترصد حتى الآن أي معوقات أو شكاوى من شأنها التأثير على سير العملية الانتخابية، حيث تسير إجراءات التصويت في أجواء من الانضباط والتنظيم الكامل، مؤكدة أن غرفة العمليات المركزية بالهيئة تتابع بشكل مباشر ومستمر مع رؤساء اللجان العامة والفرعية في المحافظات كافة لتذليل أي عقبات محتملة والتعامل الفوري مع أي طارئ قد يحدث.

وأشارت إلى أن الهيئة الوطنية أطلقت عددًا من التطبيقات الإلكترونية الحديثة لتسهيل مشاركة الناخبين، من بينها تطبيق يتيح للمواطن التعرف على مستوى الكثافة داخل لجنته قبل التوجه للتصويت، بما يسهم في تنظيم الوقت وتقليل التزاحم.