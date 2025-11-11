قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء العراقي: حكومتنا أوفت بالتزاماتها بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها
لافروف: مستعدون لأي تجارب نووية ونعد ردا انتقاميا على الاتحاد الأوروبي
رقصت بملابس خادشة.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط بلوجر جديدة فى بولاق
نستهدف الوصول إلى 130 مليارًا .. مفاجأة من اتحاد الصناعات بشأن الصادرات
علي ماهر: سعيد بانضمام 7 لاعبين من سيراميكا كليوباترا لقائمة منتخب مصر
بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. قرار عاجل من التعليم بشأن الرحلات المدرسية
خارج اللجان الانتخابية .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين أنصار مرشحين بمجلس النواب بالأقصر
طرح 25012 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من 400 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية
"طالبان باكستان" تعلن مسئوليتها عن التفجير الانتحاري في إسلام آباد
مراكز الشباب يشاركون في تنظيم انتخابات مجلس النواب بعدد من المحافظات
تحطم طائرة شحن تركية في جورجيا بعد إقلاعها من أذربيجان
وزير الخارجية: القادة الأوروبيون اعتبروا قيادة الرئيس السيسي نقطة تحول في أمن واستقرار المنطقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اختناق 5 أمناء شرطة وإصابة 14 شخصا في حريق هائل بمصنع بأكتوبر | وفتح تحقيق عاجل

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

تجري النيابة العامة بأكتوبر، التحقيق في واقعة الحريق الهائل الذي اندلع داخل مصنع مواد غذائية بالمنطقة الصناعية، وأسفر عن إصابة 19 شخصًا بينهم 5 أمناء شرطة بحالات اختناق.

وأمرت النيابة بسرعة إجراء المعاينات، والاستماع إلى شهود العيان، وفحص المخلفات لتحديد أسباب اندلاع الحريق، كما تابعت حالة المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الدخان من مصنع بالقطعة رقم 56 بمنطقة المخازن بالقرب من الكوبري.

فور تلقي البلاغ، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران قبل امتدادها للمصانع المجاورة، وسط حالة من الذعر بين العاملين بالمنطقة.

تبين بالفحص اندلاع النيران داخل المصنع المقام على مساحة 500 متر، والمكوّن من 3 طوابق، أحدها دور أرضي، مما أسفر عن إصابة 19 شخصا - بينهم 5 أمناء شرطة - بحالات اختناق وحروق، نقلوا إلى المستشفى للعلاج.

تواصل فرق الإطفاء جهودها في السيطرة على الحريق قبل تنفيذ عملية التبريد، مع فرض كردون أمني بمحيط المصنع لمنع امتداد ألسنة اللهب، فيما تباشر الجهات الأمنية والفنية التحقيق في أسباب اندلاع النيران، وبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية أو إهمال وراء الحادث.

النيابة العامة أكتوبر الحريق مصنع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

اسماعيل الليثي

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

المجني عليها

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

سعر الذهب اليوم

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

صورة أرشيفية

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

كيف كان النبي يصلي سنة الفجر

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

ضبط 15 مخالفة تموينية وصحية في حملة مكبرة على المخابز بمدينة كفرالزيات

رئيس مياه القناة يتفقد انتظام سير العمل بالمحطات وشبكات صرف الأمطار

رئيس مياه القناة يتفقد انتظام سير العمل بالمحطات وشبكات صرف الأمطار

رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفدًا اقتصاديًا صينيًا

رئيس اقتصادية قناة السويس: الشراكة المصرية–الصينية تفتح فرصًا واسعة للاستثمار

بالصور

استراحة ساعة في لجان الانتخابات بعد إقبال كثيف من الناخبين

استراحة ساعة في لجان الانتخابات بعد إقبال كثيف من الناخبين
استراحة ساعة في لجان الانتخابات بعد إقبال كثيف من الناخبين
استراحة ساعة في لجان الانتخابات بعد إقبال كثيف من الناخبين

على نغمات تسلم الأيادي.. توافد كثيف للسيدات على لجنة مدرسة محمد كريم بالجيزة للإدلاء بأصواتهن

على نغمات تسلم الأيادي.. توافد كثيف للسيدات على لجنة مدرسة محمد كريم للإدلاء بأصواتهن
على نغمات تسلم الأيادي.. توافد كثيف للسيدات على لجنة مدرسة محمد كريم للإدلاء بأصواتهن
على نغمات تسلم الأيادي.. توافد كثيف للسيدات على لجنة مدرسة محمد كريم للإدلاء بأصواتهن

انتخابات مجلس النواب.. الناخبون ينتظرون انتهاء الاستراحة واستئناف التصويت

انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025

بخيمة وكارافان.. شاهد سيارة تويوتا هايلوكس 2026 الجديدة

تويوتا هايلكس
تويوتا هايلكس
تويوتا هايلكس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد