اختناق 5 أمناء شرطة وإصابة 14 شخصا في حريق هائل بمصنع بأكتوبر | وفتح تحقيق عاجل

تجري النيابة العامة بأكتوبر، التحقيق في واقعة الحريق الهائل الذي اندلع داخل مصنع مواد غذائية بالمنطقة الصناعية، وأسفر عن إصابة 19 شخصًا بينهم 5 أمناء شرطة بحالات اختناق.

وأمرت النيابة بسرعة إجراء المعاينات، والاستماع إلى شهود العيان، وفحص المخلفات لتحديد أسباب اندلاع الحريق، كما تابعت حالة المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الدخان من مصنع بالقطعة رقم 56 بمنطقة المخازن بالقرب من الكوبري.

فور تلقي البلاغ، انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران قبل امتدادها للمصانع المجاورة، وسط حالة من الذعر بين العاملين بالمنطقة.

تبين بالفحص اندلاع النيران داخل المصنع المقام على مساحة 500 متر، والمكوّن من 3 طوابق، أحدها دور أرضي، مما أسفر عن إصابة 19 شخصا - بينهم 5 أمناء شرطة - بحالات اختناق وحروق، نقلوا إلى المستشفى للعلاج.

تواصل فرق الإطفاء جهودها في السيطرة على الحريق قبل تنفيذ عملية التبريد، مع فرض كردون أمني بمحيط المصنع لمنع امتداد ألسنة اللهب، فيما تباشر الجهات الأمنية والفنية التحقيق في أسباب اندلاع النيران، وبيان ما إذا كان هناك شبهة جنائية أو إهمال وراء الحادث.