أخبار البلد

مصدر يكشف حقيقة وقوع حريق في المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
محمد الاسكندرانى

تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لنشوب حريق في المتحف المصري الكبير، وهو ما أثار ضجة كبيرة على السوشيال ميديا، حول حقيقة الواقعة.

ةقال مصدر مطلع بوزارة السياحة والآثار، إن الصور المنتشرة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ليست حقيقية، نافياً نشوب أي حريق في المتحف او صالات العرض المتحفي.

وأوضح المصدر لـ"صدى البلد"، أن الصور المتداولة مفبركة ولا تمت للواقع بصلة، لافتاً الى أن المتحف به منظومة إطفاء حريق عالية الأمان وفقاً لأعلى المعايير المتعارف عليها.

ويواصل المتحف المصري الكبير استقبال زائريه لليوم السابع على التوالي منذ افتتاحه للجمهور في 4 نوفمبر الجاري حيث زاره منذ الصباح الباكر وحتى الساعة الثانية بعد ظهر اليوم، أكثر من 12 ألف زائر من المصريين والأجانب.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن حركة الزيارة تسير بانسيابية تامة، حيث زار المتحف أمس نحو 17 ألف زائر استمتعوا بزيارة وتجربة متميزة.

وأضاف أن متوسط عدد الزائرين منذ بدء استقبال المتحف للجمهور في 4 نوفمبر وحتى أمس بلغ نحو 19 ألف زائر يوميًا، بما يعكس الإقبال الكبير على زيارة المتحف من مختلف الفئات والجنسيات.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن الإقبال الجماهيري المتزايد من مختلف دول العالم يعكس المكانة الدولية التي بات يحتلها المتحف المصري الكبير كأحد أهم المقاصد الثقافية والسياحية على مستوى العالم، مؤكدًا حرص الإدارة على الاستمرار في تقديم تجربة استثنائية لكل زائر.

جدير بالذكر أن المتحف المصري الكبير كان قد افتتحه رسميًا رئيس الجمهورية في الأول من نوفمبر الجاري وسط احتفالية عالمية كبرى حضرها 79 وفدًا رسميًا من بينهم 39 وفدًا برئاسة ملوك، وأمراء ورؤساء دول وحكومات. وبدأ المتحف استقبال الجمهور اعتبارًا من الرابع من نوفمبر، بالتزامن مع الذكرى المئوية لاكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون.

المتحف المصري الكبير وزارة السياحة المقاصد الثقافية والسياحية

