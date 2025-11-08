قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

بسبب الزحام..المتحف الكبير يقصر حجز تذاكر العطلات على الموقع الإلكتروني

إقبال جماهيري على المتحف المصري الكبير
إقبال جماهيري على المتحف المصري الكبير
إسراء صبري

في ظل الإقبال الجماهيري غير المسبوق على زيارة المتحف المصري الكبير، أعلنت إدارة المتحف عن تعديل نظام حجز وبيع التذاكر خلال أيام العطلات الرسمية ونهايات الأسبوع، لضمان راحة الزائرين وتنظيم حركة الدخول بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للمتحف.

 قصر الحجز على الموقع الإلكتروني أيام الجمعة والسبت

قررت هيئة المتحف المصري الكبير قصر شراء وحجز تذاكر الزيارة خلال أيام العطلات ونهايات الأسبوع (الجمعة والسبت) على الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف فقط، وذلك بعد الزيادة الكبيرة في أعداد الزائرين، والتي وصلت إلى الحد الأقصى للطاقة التشغيلية للمتحف.

وأكدت إدارة المتحف أن هذا القرار يهدف إلى منع التكدس داخل قاعات العرض والمناطق المفتوحة، وضمان تجربة مميزة وآمنة لجميع الزائرين، خاصة مع ارتفاع أعداد الوافدين خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وقف بيع التذاكر من الشبابيك خلال العطلات

وبموجب القرار الجديد، سيتم وقف عمليات حجز وبيع التذاكر من شبابيك المتحف أيام الجمعة والسبت، على أن يقتصر الشراء على الموقع الإلكتروني فقط، فيما يستمر النظام المعتاد لبقية أيام الأسبوع، حيث يمكن للزائرين الحجز سواء عبر الموقع أو من خلال شبابيك التذاكر داخل المتحف، وفقًا للطاقة الاستيعابية المقررة.

تنظيم جديد لضمان تجربة زوار أكثر انسيابية

ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة إدارة المتحف لتطوير منظومة الزيارة وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور، بما يتماشى مع المعايير الدولية للمؤسسات الثقافية الكبرى.

وأكدت الهيئة أن الحجز الإلكتروني يتيح للزائرين اختيار مواعيد الزيارة مسبقا وتجنب فترات الذروة، مما يسهم في تعزيز تجربة الزائر وتنظيم تدفق الحركة داخل المتحف المصري الكبير، الذي أصبح واحدا من أهم المعالم الثقافية والسياحية في العالم.

