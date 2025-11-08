قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
220 ألف جنيه.. 4 أماكن متاحة لسداد تكاليف حج القرعة 2026
موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا فى كأس السوبر المصري
من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟.. خطر حقيقي يهدد صحة الشباب .. تأثيرات نفسية وسلوكية سيئة
لماذا تجلى الله على جبل الطور وكلم عليه سيدنا موسى .. ما الذي يميزه؟
برسالة رومانسية.. آمال ماهر تحسم جدل زواجها من علي محجوب | صور
الدفاع الروسية تعلن تدمير 79 مسيرة أوكرانية خلال الليل
روسيا : صد هجوم لمسيرات أوكرانية في 6 مناطق بمقاطعة روستوف سلوسار
خالد سليم بشارك حنان مطاوع البطولة في مسلسل المصيدة رمضان 2026
وفاة الشقيق الأكبر للفنان حميد الشاعري
هشام نصر: روح الزمالك وراء هزيمة بيراميدز ودعم كامل لـ عبد الرؤوف
ماذا تفعل حتى لا يصيبك هم ولا كرب؟.. علي جمعة يوصي بـ10 أذكار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة القاهرة تطلق محاضرة المتحف الكبير ودوره في تعزيز الهوية الوطنية .. الثلاثاء

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

في إطار احتفال جامعة القاهرة بإفتتاح المتحف المصري الكبير، تنظم جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق، محاضرة بعنوان: “المتحف المصري الكبير ودوره في تعزيز الهوية الوطنية”، يحاضر فيها الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، وتقام في الساعة الواحدة من ظهر يوم الثلاثاء القادم الموافق 11 نوفمبر بقاعة الاحتفالات الكبرى.

يشهد الفعالية، نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات ووكلائها، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، ونخبة من شركاء النجاح في هذا المشروع الوطني العملاق، الذين أسهموا في رحلة بناء المتحف منذ ولادة الفكرة وحتى الافتتاح العالمي الذي أعاد إلى الأذهان عبقرية المصري القديم وإنجازاته الخالدة، وأبرز للعالم قدرة مصر المعاصرة على الجمع بين عظمة التاريخ وروح الحاضر.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن هذه المحاضرة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات تطلقها الجامعة تحت عنوان: "جامعة القاهرة وملحمة المتحف المصري الكبير"، وفي إطار الحرص على دعم مشروعات الهوية الوطنية، وترسيخ قيم الانتماء والوعي الأثري في نفوس أبنائها، انطلاقًا من مسئوليتها التنويرية والثقافية كجامعة رائدة في بناء الفكر والوجدان المصري، مؤكدًا أن المتحف الكبير يمثل رسالة خالدة من مصر إلى العالم، تعكس عمق الحضارة المصرية وقدرتها على الإبداع المتجدد عبر العصور.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، هو أحد أبناء جامعة القاهرة وأستاذ قدير بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، معربًا عن سعادته باستضافته في قاعة الاحتفالات الكبرى، مؤكدًا أن محاضرته تأتي تجسيدا لأهمية المتحف الكبير كصرح حضاري يعزز الهوية الوطنية ويبرز قدرات الدولة المصرية في صون تراثها وتقديمه للعالم برؤية معاصرة. كما وجه رئيس الجامعة الدعوة للطلاب ولمنتسبي الجامعة لحضور هذه المحاضرة المميزة، لما تحمله من قيمة معرفية ووطنية تعزز فهم الهوية المصرية الحضارية ودور المتحف الكبير في صون التاريخ وصناعة المستقبل.

جامعة القاهرة احتفال جامعة القاهرة إفتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير قاعة الاحتفالات الكبرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

قلبه توقف وكسر بالجمجمة.. صديق إسماعيل الليثي يعلن مفاجأة عن حالته الصحية

إسماعيل الليثي

أسبوعان تحت الملاحظة وأجهزة تنفس | أستاذ مخ وأعصاب يعلق على تطورات حالة إسماعيل الليثي

إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

إسماعيل الليثي وشيماء سعيد

حسد أم قَدَر | ماذا حدث لـ إسماعيل الليثي؟ حكاية حفلة قلبت بغَمّ

استغاثة شيماء سعيد لزوجها

جوزي إسماعيل الليثي بيموت .. استغاثة شيماء سعيد تقلب السوشيال ميديا

إسماعيل الليثي

مدير أعمال إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية | خاص

التشغيل يبدأ الأحد| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟

التشغيل يبدأ الأحد| كم ستكون أسعار تذاكر مونوريل العاصمة الإدارية وعدد المحطات؟

سرقة أثار متحف الحضارة

مفاجآت جديدة في قضية سرقة آثار متحف الحضارة| خاص

بالصور

من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟.. خطر حقيقي يهدد صحة الشباب .. تأثيرات نفسية وسلوكية سيئة

من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟ | خطر خفي يهدد صحة الشباب
من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟ | خطر خفي يهدد صحة الشباب
من يحمي المراهق من فخ المكملات الغذائية؟ | خطر خفي يهدد صحة الشباب

خلطة سحرية لتنظيف الزجاج والمرايات بدون خطوط أو عتامة

خلطة سحرية لتنظيف الزجاج والمرايات بدون خطوط أو عتامة
خلطة سحرية لتنظيف الزجاج والمرايات بدون خطوط أو عتامة
خلطة سحرية لتنظيف الزجاج والمرايات بدون خطوط أو عتامة

سترجع جديدة.. طريقة مذهلة لإزالة اصفرار المراتب والوسائد في دقائق

طريقة مذهلة لإزالة اصفرار المراتب والوسائد في دقائق فقط
طريقة مذهلة لإزالة اصفرار المراتب والوسائد في دقائق فقط
طريقة مذهلة لإزالة اصفرار المراتب والوسائد في دقائق فقط

طريقة عمل الحمام الكداب بخطوات سهلة ومكونات بسيطة

طريقة عمل الحمام الكدّاب | طعم الحمام المحشي الأصلي بخطوات سهلة ومكونات بسيطة
طريقة عمل الحمام الكدّاب | طعم الحمام المحشي الأصلي بخطوات سهلة ومكونات بسيطة
طريقة عمل الحمام الكدّاب | طعم الحمام المحشي الأصلي بخطوات سهلة ومكونات بسيطة

فيديو

استغاثة شيماء سعيد لزوجها

جوزي إسماعيل الليثي بيموت .. استغاثة شيماء سعيد تقلب السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد