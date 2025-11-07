قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سفنكس ودهشور | إنشاء منطقة سياحية وسكنية متكاملة بمرافق ترفيهية

محمد الاسكندرانى

اختتم شريف فتحي وزير السياحة والآثار مشاركته في بورصة لندن الدولية للسياحة (WTM 2025) التي أُقيمت بالعاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 4 وحتى 6 نوفمبر الجاري بعقد عدد من اللقاءات الإعلامية مع ممثلي كُبرى وسائل الإعلام الدولية والعربية والبريطانية.

وخلال هذه اللقاءات تحدث شريف فتحي عما تقدمه مصر من تنوع سياحي لا مثيل له يجعلها مؤهلة لتكون المقصد الأول عالمياً من حيث تنوع المنتجات والأنماط السياحية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل من خلال استراتيجيتها على إبراز هذا التنوع وتوسيع الأسواق السياحية المصدرة لمصر من خلال تطوير منتجات وتجارب سياحية جديدة.

كما قام بالرد على تساؤلاتهم حول مستقبل صناعة السياحة في مصر ونسب النمو المتوقعة في أعداد السائحين الوافدين لمصر من الأسواق السياحية المختلفة والخطط المستقبلية في صناعة السياحة.

كما ركزت اللقاءات أيضاً على افتتاح المتحف المصري الكبير الذي حظي بمتابعة عالمية واسعة، وما شهده من إقبال جماهيري كبير منذ أول أيام افتتاحه للجمهور، ما يعكس المكانة الفريدة التي يحتلها هذا الصرح الثقافي بين المتاحف العالمية، حيث أكد السيد الوزير أن المتحف المصري الكبير يُعد وجهة سياحية متكاملة بحد ذاته.

كما تناولت اللقاءات الحديث عن فرص الاستثمار السياحي في مصر، حيث أوضح شريف فتحي أن الدولة تعكف حالياً على تطوير المنطقة الواقعة بين مطار سفنكس ودهشور لتصبح منطقة سياحية وسكنية متكاملة تضم مرافق ترفيهية متنوعة، كما أشار إلى أن مصر تمتلك خطة طموحة لتطوير البنية التحتية السياحية.

كما أكد الوزير على تشجيع الدولة لإقامة شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في دعم قطاع السياحة وتعزيز تنافسية المقصد المصري عالمياً.

واختتم الوزير تصريحاته بالإشارة إلى التعاون المستمر بين الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي ومنظمي الرحلات الدوليين لتعزيز الترويج للمقصد المصري في الأسواق السياحية المختلفة، مؤكداً أن الجهود الحالية تركز على تنويع الأدوات التسويقية بما يتناسب مع احتياجات كل سوق سياحية على حدة، لضمان استمرار الزخم السياحي وتحقيق نمو مستدام
 

وزير السياحة والآثار الإعلام الأوروبي مصر السياحة

كيف يؤثر الشبت في جسمك عند إضافته إلى السلطة يوميًا؟

فوائد مذهلة للشبت عند إضافته للسلطة اليومية

إهانة ملكة جمال المكسيك تُفجّر أزمة في مسابقة عالمية

إهانة أحد متسابقات ملكة جمال الكون تسبب في إنسحابها

حسن العدل يستقبل عزاء زوجته في مسجد آل رشدان

عزاء زوجة حسن العدل

أفضل وجبات لمرضى القولون العصبي.. تقلل الانتفاخ

أفضل وجبات مناسبة لمرضى القولون العصبي

