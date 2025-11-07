التضامن: تذاكر مخفضة وزيارات مجانية للمتحف المصري الكبير للفئات الأولى بالرعاية

تعمل وزارة التضامن الاجتماعي، على توفير كل الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية، ولم تقتصر الحماية الاجتماعية على فئة بعينها لكنها شملت جميع الفئات.

ويعتبر الاهتمام بذوى الهمم، والمسنين من أهم الأولويات على طاولة الوزارة وذلك لتسهيل سبل العيش لهم وإدماجهم فى المجتمع حتى ينالوا جميع حقوقهم.

وبمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير يسمح لذوى الهمم بدخول المتحف المصري الكبير مجاناً عند إبراز ما يثبت إعاقتهم، مثل كارت الخدمات المتكامله، أما كبار السن (فوق 60 عاماً) من المصريين فيحصلون على تذكرة بسعر مخفض تبلغ 100 جنيه.

كما تستعد وحدات التضامن الاجتماعي لتنظيم زيارات لأبناء أسر تكافل وكرامة إلى المتحف المصري الكبير عقب افتتاحه.

وقال الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي، يأتي تنظيم تلك الزيارات ضمن جهود الوزارة لتعزيز التنمية البشرية وبناء الإنسان المصري، وتنمية الوعي بالحضارة المصرية العريقة، بما يسهم في ترسيخ قيم الانتماء والهوية الوطنية.

من المقرر أن تنظم هذه الزيارات بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإتاحة الفرصة لطلاب وحدات التضامن الاجتماعي للاستمتاع بتجربة ثقافية وإنسانية فريدة داخل أحد أهم الصروح الحضارية في العالم، والتعرف على كنوز مصر الأثرية وما تمثله من رموز للهوية الوطنية.

وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات بتنظيم زيارات للطلاب أبناء أسر " تكافل وكرامة" بوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات إلى المتحف المصري الكبير عقب افتتاحه، وذلك على مدار العام.

ويشهد العالم الأسبوع الماضي افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، حيث أنه من المقرر أن يُشارك في حفل الافتتاح ٧٩ وفداً رسمياً، من بينهم ٣٩ وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.