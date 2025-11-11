قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

رينو تعيد استخدام البنزين في سياراتها الكهربائية.. ما السبب؟

عزة عاطف

بعد 3 سنوات فقط من تحويل طرازات رينو ميغان وسينيك إلى سيارات كهربائية بالكامل، تستعد الشركة الفرنسية لإعادة إدخال محركات البنزين ضمن منظومة هجينة جديدة بحلول عام 2030. 

تأتي الخطوة في ظل مبيعات أقل من التوقعات للنسخ الكهربائية الخالصة، مما دفع رينو إلى البحث عن حلول أكثر مرونة لتلبية احتياجات السوق الأوروبية والعالمية.

محركات هجينة بنظام جديد 

وفقًا لتصريحات الرئيس التنفيذي لوكا دي ميو، تعمل الشركة على تطوير نظام Range-Extender Hybrid، حيث يعتمد على محرك بنزين صغير لتوليد الكهرباء دون أن يتصل مباشرة بالعجلات. 

يشبه هذا المفهوم ما استخدمته نيسان في نظام e-Power، ويوفّر مدى قيادة أطول دون القلق من نفاد البطارية، مع الحفاظ على تجربة القيادة الكهربائية الهادئة.

من المتوقع أن تستخدم رينو ميجان وسينيك الجيل القادم من بطاريات الليثيوم فوسفات LFP الأخف وزنًا والأقل تكلفة، مع وحدة شحن ومحرك كهربائي محدث لزيادة الكفاءة بنسبة تصل إلى 15% مقارنة بالإصدارات الحالية. 

ورغم أن تفاصيل القوة لم تكشف رسميًا بعد، تشير تسريبات إلى أن النظام سيولد قدرة إجمالية تقارب 160 حصانًا.

أسباب العودة إلى البنزين

تراجع الطلب على السيارات الكهربائية في أوروبا خلال العامين الماضيين، وارتفاع أسعار الكهرباء والبنية التحتية المحدودة لشحن السيارات في بعض الأسواق، كلها عوامل دفعت رينو إلى تبني خيار أكثر واقعية يجمع بين المدى الطويل والمرونة التشغيلية. 

كما ستتيح المنظومة الجديدة للشركة بيع الطرازات في أسواق لا تزال تعتمد على الوقود التقليدي بشكل كبير.

تؤكد رينو أن الاتجاه الجديد لا يعني التخلي عن السيارات الكهربائية، بل توسيع الخيارات لتشمل تقنيات هجينة متقدمة. 

ومن المقرر أن يتم الكشف عن الجيل الجديد من ميغان وسينيك الهجينة بين عامي 2028 و2030، مع استمرار إنتاج النسخ الكهربائية بالكامل بالتوازي.

