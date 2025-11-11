قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء العراقي: حكومتنا أوفت بالتزاماتها بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها
لافروف: مستعدون لأي تجارب نووية ونعد ردا انتقاميا على الاتحاد الأوروبي
رقصت بملابس خادشة.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط بلوجر جديدة فى بولاق
نستهدف الوصول إلى 130 مليارًا .. مفاجأة من اتحاد الصناعات بشأن الصادرات
علي ماهر: سعيد بانضمام 7 لاعبين من سيراميكا كليوباترا لقائمة منتخب مصر
بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. قرار عاجل من التعليم بشأن الرحلات المدرسية
خارج اللجان الانتخابية .. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة بين أنصار مرشحين بمجلس النواب بالأقصر
طرح 25012 وحدة سكنية بالمرحلة الثانية من 400 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية
"طالبان باكستان" تعلن مسئوليتها عن التفجير الانتحاري في إسلام آباد
مراكز الشباب يشاركون في تنظيم انتخابات مجلس النواب بعدد من المحافظات
تحطم طائرة شحن تركية في جورجيا بعد إقلاعها من أذربيجان
وزير الخارجية: القادة الأوروبيون اعتبروا قيادة الرئيس السيسي نقطة تحول في أمن واستقرار المنطقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الزمالك يطعن قضائيا على سحب أرض فرع 6 أكتوبر

ملك موسى

 نظرت الدائرة الرابعة بمجلس الدولة بالرحاب، الطعن رقم 5193 لسنه 80 قضائية، المقدم من الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ضد قرار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، ورئيس جهاز حدائق أكتوبر، الصادر بسحب الأرض المخصصه للنادي بمساحه 129 فدان في مدينة السادس من أكتوبر، لإقامة فرع للنادى عليها.

وحضر عن نادي الزمالك كل من الدكتور كمال شعيب المستشار القانونى للنادى و محمد عنانى وعدد من المحاميين بالإدارة القانونيه للنادى، و استمرت المرافعة عن النادي لمدة قاربت 40 دقيقه و دفع فيها المستشار القانوني بانعدام القرار المطعون عليه وصدوره من غير مختص بإصداره ومخالفة القرار المطعون لللائحة العقارية، والإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن، وتمسك بعدم انتهاء مهلة تنفيذ الأعمال المقررة الممنوحة للنادي.

 وتم إحالة القضية لهيئة المفوضين وتحديد جلسة يوم 23 ديسمبر لإعلان قرار هيئة المفوضين، يأتي ذلك ضمن مساعي الزمالك لاستعادة أرض النادي بالسادس من أكتوبر.

قال مصدر بنادي الزمالك إن إدارة الكرة تؤيد استمرار  أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في منصبه خلال الفترة الحالية.

وأوضح المصدر أن هناك اقتناع بفكر أحمد عبد الرؤوف، خاصة وأن الزمالك سيخوض 3 مباريات فقط قبل فترة توقف الدوري بسبب ارتباط المنتخب بأمم أفريقيا.

وشدد المصدر على أن نتائج عبد الروؤف في المباريات المقبلة أمام زيسكو يونايتد الزامبي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي بالكونفدرالية وسموحة بالدوري ستحسم مصير استمرار المدرب مع الفريق من عدمه قبل فترة التوقف.

يأتي ذلك في الوقت الذي يطالب فيه عدد من أعضاء مجلس الإدارة بضرورة التعاقد مع مدرب أجنبي، وكان هشام نصر نائب رئيس الزمالك أكد أنه سيتم عقد جلسة بين الإدارة وجون إدوارد المدير الرياضي لحسم موقف الجهاز الفني لفريق الكرة.

و يستأنف الزمالك تدريباته يوم الجمعة المقبل، استعدادًا للقاء زيسكو الزامبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

الزمالك ارض اكتوبر السوبر المحلي

أنا السبب.. اعترافات سائق المطرب إسماعيل الليثي بعد الحادث المروع

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

قفزة جنونية في أسعار الذهب اليوم عيار 21.. وجنيه الذهب يقفز 1600 جنيه

بعد اعترافه بإنهاء حياتها .. شقيقة المتهم بقتل زوجته بالمنوفية تبرئها من سوء الأخلاق

زيادة في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 11-11-2025

تصحيح التقييمات ورصد نسب الغياب | تعليمات عاجلة من مديريات التعليم للمدارس

كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون

رصد عملية مراقبة لجان الانتخابات البرلمانية بالبحيرة

توافد كثيف من الناخبين على لجان البحيرة في اليوم الثاني لانتخابات النواب

توجيه من الرئيس السيسي بشأن الفنان محمد صبحي وحالته الصحية.. تفاصيل

استراحة ساعة في لجان الانتخابات بعد إقبال كثيف من الناخبين

استراحة ساعة في لجان الانتخابات بعد إقبال كثيف من الناخبين
على نغمات تسلم الأيادي.. توافد كثيف للسيدات على لجنة مدرسة محمد كريم بالجيزة للإدلاء بأصواتهن

على نغمات تسلم الأيادي.. توافد كثيف للسيدات على لجنة مدرسة محمد كريم للإدلاء بأصواتهن
انتخابات مجلس النواب.. الناخبون ينتظرون انتهاء الاستراحة واستئناف التصويت

انتخابات مجلس النواب 2025
بخيمة وكارافان.. شاهد سيارة تويوتا هايلوكس 2026 الجديدة

تويوتا هايلكس
ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

