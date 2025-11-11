الزمالك يطعن قضائيا على سحب أرض فرع 6 أكتوبر

نظرت الدائرة الرابعة بمجلس الدولة بالرحاب، الطعن رقم 5193 لسنه 80 قضائية، المقدم من الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ضد قرار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، ورئيس جهاز حدائق أكتوبر، الصادر بسحب الأرض المخصصه للنادي بمساحه 129 فدان في مدينة السادس من أكتوبر، لإقامة فرع للنادى عليها.

وحضر عن نادي الزمالك كل من الدكتور كمال شعيب المستشار القانونى للنادى و محمد عنانى وعدد من المحاميين بالإدارة القانونيه للنادى، و استمرت المرافعة عن النادي لمدة قاربت 40 دقيقه و دفع فيها المستشار القانوني بانعدام القرار المطعون عليه وصدوره من غير مختص بإصداره ومخالفة القرار المطعون لللائحة العقارية، والإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن، وتمسك بعدم انتهاء مهلة تنفيذ الأعمال المقررة الممنوحة للنادي.

وتم إحالة القضية لهيئة المفوضين وتحديد جلسة يوم 23 ديسمبر لإعلان قرار هيئة المفوضين، يأتي ذلك ضمن مساعي الزمالك لاستعادة أرض النادي بالسادس من أكتوبر.

قال مصدر بنادي الزمالك إن إدارة الكرة تؤيد استمرار أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في منصبه خلال الفترة الحالية.

وأوضح المصدر أن هناك اقتناع بفكر أحمد عبد الرؤوف، خاصة وأن الزمالك سيخوض 3 مباريات فقط قبل فترة توقف الدوري بسبب ارتباط المنتخب بأمم أفريقيا.

وشدد المصدر على أن نتائج عبد الروؤف في المباريات المقبلة أمام زيسكو يونايتد الزامبي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي بالكونفدرالية وسموحة بالدوري ستحسم مصير استمرار المدرب مع الفريق من عدمه قبل فترة التوقف.

يأتي ذلك في الوقت الذي يطالب فيه عدد من أعضاء مجلس الإدارة بضرورة التعاقد مع مدرب أجنبي، وكان هشام نصر نائب رئيس الزمالك أكد أنه سيتم عقد جلسة بين الإدارة وجون إدوارد المدير الرياضي لحسم موقف الجهاز الفني لفريق الكرة.

و يستأنف الزمالك تدريباته يوم الجمعة المقبل، استعدادًا للقاء زيسكو الزامبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.