الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

اتنين غيرنا.. دينا الشربيني تتجاهل قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز

علا محمد

تجاهلت الفنانة دينا الشربيني الزج باسمها في قصة طلاق كريم محمود عبد العزيز وآن الرفاعي وتروج على إنستجرام عن مسلسلها الجديد اتنين غيرنا.

وشاركت الفنانة دينا الشربيني ستوري عبر حسابها علي انستجرام صورا من إعلان لمسلسلها الجديد .

على مدار الساعات الماضية، تصدر اسم الفنان كريم محمود عبد العزيز، مؤشرات البحث واهتمام الجمهور، وذلك بعد أزمة طلاقه من زوجته السابقة وأم بناته آن الرفاعي.

وانقسم الجمهور بين داعم لطليقة الفنان كريم محمود عبد العزيز، وبين أشخاص يطالبون بعدم إصدار أحكام عليه، خاصة أن العلاقات الزوجية تضم العديد من الأسرار والظروف التي لا يمكن إلا للطرفين الحكم عليها.

ومثلما أعلن عدد كبير من الجمهور دعم طليقة كريم محمود عبد العزيز، أعلن عدد من الفنانين والإعلاميين مساندتهم ودعمهم لها، وفي السطور التالية نرصد أبرز هولاء الفنانين والإعلاميين.

بسمة بوسيل:
الفنانة بسمة بوسيل من أحدث الفنانات اللاتي أعلن دعمهن لطليقة كريم محمود عبد العزيز، حيث قالت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “قلبي معاكي وربنا هيعوضك بالأحسن”.

رضوى الشربيني:
أما الإعلامية رضوى الشربيني، فقد دعمت هي الأخرى آن الرفاعي، ووجهت لها رسالة قائلة: “الأصيلة المحترمة بنت الأصول”.

مي عمر:
أما الفنانة مي عمر، فقد كانت من أوائل الفنانات اللاتي أعلن دعمهن لآن الرفاعي، حيث علقت في منشور عبر موقع “فيسبوك” قائلة:  “تستاهلي كل الخير اللي جاي ولسه قدامك حياة أجمل وأحلى بإذن الله”.

بسمة وهبة:
فيما دعمت بسمة وهبة آن الرفاعي في فيديو، حيث قالت: “اتفرجي عليهم نهايتهم هتبقى عاملة ازاي عشان ظلموكي.. نجوم مصر كلها حباكي وواقفة معاكي وانتي بنت ناس ومتربية”.

